Iglesias elude en tres ocasiones responder a Rajoy si cree en la soberanía nacional

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado hasta en tres ocasiones responder a la pregunta que le ha dirigido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de la moción de censura, para que aclare si cree en la soberanía nacional.

En su réplica a, Iglesias ha optado por responder a Rajoy con otra pregunta: "Eso mismo querría preguntarle yo a usted cuando se puso de acuerdo con Zapatero para reformar el artículo 135 de la Constitución, qué significa para usted la soberanía".

Como el jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en el tema --añadiendo que le intranquilizaba su falta de respuesta--, Iglesias se ha zafado de la pregunta, en otras dos ocasiones, haciendo la interpretación de que Rajoy le estaba acusando de no ofrecer ninguna solución al problema territorial. "Diga que no está de acuerdo, pero sí que lo he hecho", ha replicado.

En su últimas palabras antes de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, suspendiese la sesión, Rajoy ha insistido: "Sigue siendo incapaz de responder a si los españoles tienen el derecho de decidir sobre lo que quieren que sea su país".

Iglesias sí ha acusado al presidente de "esconder la cabeza como un avestruz" ante el auge del independentismo en Cataluña y le ha dicho que es un problema que él "solo sabe resolver a lo bruto, a golpes".

Además, le ha preguntado si piensa meter en la cárcel a todos los independentistas o enviar a la Guardia Civil a suspender la autonomía. Es más, ha destacado que el PP se ha convertido "en una fuerza marginal" en Cataluña y en Euskadi, mientras que Podemos fue la más votada en ambas comunidades en las dos últimas elecciones generales, así que le ha pedido que reflexione: "A lo mejor es por algo".

Sin embargo, Rajoy le ha respondido aconsejándole que tenga cuidado con "las ambigüedades" y los "cálculos políticos" que, a su juicio es precisamente lo que hace Iglesias. Y ha añadido que "es mejor estar con las convicciones que con los cálculos políticos, porque con estos acabas perdiendo siempre".

Rajoy le ha respondido también a su acusación sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución --hecha en verano de 2011 para constitucionalizar la estabilidad presupuestaria-- remarcando que esa es una reforma que, según la propia Carta Magna, puede hacer el Congreso.

"La soberanía nacional no la puede reformar esta Cámara", ha proseguido, sino que debe hacerlo "el conjunto del pueblo español". "Es una diferencia que no es menor, el Gobierno no puede disponer de lo que no es suyo", ha argumentado.

Un "asunto capital"

"Un candidato a presidente del Gobierno tiene que decir con meridiana claridad si una parte de España puede tomar una decisión que afecta a todos los españoles", ha advertido, afeándole que no supiera responder sobre un "asunto capital".

Iglesias, por su parte, ha preferido insistir en que hay posibilidades políticas para hacer un referéndum en Cataluña, como la ley reguladora de los referendos, que habla de "provincias" afectadas. También ha recordado que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 llamaba al Parlament y a las Cortes a buscar una solución dialogada.

El candidato a la Moncloa ha acusado a Rajoy y al PP de no tener "nada que decir" a los catalanes, como tampoco a los jóvenes españoles y, en definitiva, de no tener "proyecto de país" y de estar viviendo "un epílogo".

¿Están de acuerdo sobre Aznar?

Eso ha derivado en un cruce de comentarios sobre el expresidente 'popular' José María Aznar, porque Iglesias ha dicho que éste sí que tenía un proyecto para España y Rajoy lo ha interpretado como un "comienzo de elogio" al expresidente. "Todos sabemos por qué lo hizo", ha admitido Rajoy, aludiendo a un supuesto deseo de Iglesias de contraponerle a él con su antecesor.

La respuesta de Iglesias ha sido decir que él no ha elogiado a Aznar en ningún momento, y de paso, intentar abundar en la escasa relación que tienen los dos 'populares'. "Le he elogiado a usted, la diferencia es que Aznar estaba convencido de ser brillantísimo e inteligentísimo y por eso hizo una política como la que hizo", ha aseverado, antes de añadir: "Usted y yo sabemos que en el fondo estamos de acuerdo sobre la inteligencia de Aznar".

A los tiempos de Aznar también se ha remontado para decir que sabía de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak pero no de los casos de corrupción de su partido: "Da risa, pero no debería porque por culpa de aquellos señores estamos hoy más inseguros", ha dicho en alusión a la guerra de Irak de 2003.

Mientras Rajoy insistía en destacar la falta de respuesta de Iglesias sobre la soberanía nacional, éste le ha dicho una y otra vez que le veía "nervioso" y con un tono más arrogante y con menos tablas parlamentarias de lo que es habitual en él.

También ha tratado de decirle que quien no es de fiar es él, puesto que tiene "tantos amigos en la cárcel", y que los delitos de corrupción que han cometido "señores con corbatas y trajes caros) --ha mencionado a Gustavo de Arístegui, Vicente Martínez Pujalte, Pedro Gómez de la Serna o Rodrigo Rato-- son peores que los escraches. "No sí si hacen escraches pero delincuentes tienen más que nadie", ha dicho.