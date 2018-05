Iglesias cree que la moción contra Rajoy prosperará y pide a Sánchez un gobierno de coalición

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado hoy convencido de que la moción de censura del PSOE puede salir adelante con los votos a favor de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV, y ha abogado por que Pedro Sánchez conforme un gobierno de coalición que represente a una mayoría amplia de españoles.

Iglesias, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha dicho que cree que la moción de censura de Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy "va a salir adelante con los apoyos evidentes", en los que incluye el voto a favor de Unidos Podemos, los partidos catalanes y el PNV.

Esa es la sensación que tiene Iglesias tras mantener conversaciones con dirigentes de "todos los partidos" y, aunque no ha desvelado si el PNV le ha confirmado su voto, ha confiado en que el próximo viernes "haya 176 diputados" que apoyen "echar al PP del Gobierno". "Es una sensación, creo que el ambiente señala que van a votar a favor todos los que deberían votar a favor. Ojalá no me equivoque", ha deseado.

Sobre la posibilidad de que Unidos Podemos impulse otra moción con Ciudadanos, Iglesias ha explicado que ha hablado con Albert Rivera y coinciden en que "no tiene sentido ponernos a trabajar en serio sobre esa hipótesis hasta el viernes". "Yo creo que no va a fracasar y no va a ser necesario ese escenario, pero si fracasa a partir del viernes hablamos", ha insistido tras subrayar que Podemos sólo valoraría la negociación de una convocatoria electoral y buscaría un acuerdo con Cs para "sacar al PP del Gobierno" si Pedro Sánchez fracasa.

El secretario general de Podemos ha hecho hincapié en que lo más razonable sería que Sánchez apostara por un Gobierno "estable" y, en su opinión, para ello debería contar con más de 84 diputados como apoyo parlamentario. A Iglesias le "gustaría" que Sánchez fuera "más ambicioso" y apostara por un "Gobierno estable, más plural", que representará a más formaciones políticas. "Creo que un presidente responsable tiene que buscar un Gobierno que represente a algo más que a cinco millones de ciudadanos, debería ser un Gobierno que represente por lo menos a diez millones y tenga apoyos parlamentarios mas estables", ha sostenido.

En su opinión, "sería mas sensato un Gobierno más amplio", que tuviera el respaldo de 156 diputados y que fijara tres claves en su agenda. La primera, la limpieza y regeneración en las instituciones: "Hay que sacar al PP y hay que poner fácil el trabajo de los jueces para que los culpables de corrupción vayan a la cárcel", ha dicho.

En segundo lugar, aboga por una agenda social que sirva para desbloquear las medidas que el PP ha vetado en el Congreso y, por último, "diálogo para resolver la cuestión territorial, que no se puede resolver mediante un estado de excepción autonómico".

Ese Ejecutivo con Unidos Podemos sería, a su juicio, "un ejemplo" y una "referencia" para Europa en políticas sociales, de regeneración y de diálogo para los conflictos territoriales, y "respondería mucho más a la realidad de España". Por último, ante la posibilidad de que Rajoy dimita antes de la moción de censura sería, según Iglesias, una "jugada sucia" que revelaría "la desesperación del PP por aferrarse cual garrapatas al poder".