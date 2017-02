Iglesias no asegura la portavocía a Errejón y las quinielas sitúan a Montero como sucesora natural del puesto

A la espera de reunión del Consejo Ciudadano salido de Vistalegre II que deberá nombrar a la nueva ejecutiva, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sigue sin asegurar la continuidad de Íñigo Errejón como portavoz parlamentario, pero sí desvela que quiere dar mayor protagonismo a las mujeres.

Según el reelegido secretario general de Podemos, es el Consejo Ciudadano estatal, que se reunirá esta semana o la próxima y en el que el sector 'pablista' cuenta con mayoría, el que tiene en sus manos el futuro de quien hasta ahora era el "número dos". Y, "todas las posibilidades están abiertas", ha señalado. No confirma ni descarta, por tanto, su relevo y añade que su deseo es dar un mayor protagonismo y visibilidad a las mujeres de su partido. Entre ellas, ha citado varias veces ante los medios de comunicación a su jefa de gabinete, Irene Montero, a las diputadas Noelia Vera y Sofía Castañon y a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, todas con posiciones fuertes en su equipo.

Eso ha disparado las quinielas que sitúan a Montero como sucesora natural de Errejón de producirse su relevo, debido a que actualmente ya es portavoz adjunta en el Congreso, mientras que la secretaria general de grupo es Carolina Bescansa.

En la próxima dirección de Podemos es más que probable la desaparición de la Secretaría Política, que hasta ahora dirigía Errejón, ya que el modelo organizativo aprobado en la asamblea ciudadana no especifica en qué áreas se dividirá el Consejo de Coordinación -la ejecutiva- y sólo concreta que habrá una Secretaría de Igualdad. Ahora no existía esa secretaría en la ejecutiva, y la responsable de Igualdad en el Consejo Ciudadano estatal -máximo órgano entre asambleas- era la diputada madrileña Clara Serra, una de las personas destacadas de la lista de Errejón.

La futura ejecutiva estará compuesta por entre 10 y 20 personas, hombres y mujeres al 50%, elegidos por el Consejo Ciudadano de entre sus miembros, según el modelo organizativo ganador en Vistalegre II, el de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha dicho que cree que Errejón es un valor fundamental y que debe estar en esa ejecutiva y en primera línea, pero ha insistido en que su relevo al frente de la portavocía en el Congreso es decisión del Consejo Ciudadano.

Y apunta ya otros nombres que a su juicio deberían también entrar en la cúpula del partido: el responsable de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy, 'errejonista' y a quien todos los sectores del partido quieren mantener en ese puesto, y el eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas, con quien Iglesias insiste en que Podemos tiene una deuda que saldar.

Los anticapitalistas contaban con tener al menos un puesto en la ejecutiva de Podemos y no sería extraño que Urbán ocupara un asiento relacionado con políticas europeas, dado su cargo de eurodiputado. Es muy probable que esté también en esa dirección el hasta ahora responsable de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, el diputado Rafael Mayoral, una de las personas cuyo trabajo pone muy en valor el propio Iglesias. No estarán ya ni Carolina Bescansa ni Nacho Álvarez, antes responsable de Economía, que optaron por quedarse fuera de la pelea interna y prefirieron no concurrir a las primarias para la dirección.

En cualquier caso, la máxima de Iglesias ha vuelto a ser la de prometer generosidad con la voluntad de conformar una dirección más coral, en la que se repartan más las responsabilidades y las mujeres tengan un perfil público más relevante. Todo eso con la voluntad de que empiecen a tocar como una "orquesta acompasada" que "haga una buena música", ya que cree que hasta ahora han sonado algo "desacompasados".