Iglesias anuncia un acuerdo entre Errejón y Espinar para las primarias de Podemos en Madrid

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que ha logrado que el diputado Íñigo Errejón y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, lleguen a un acuerdo para la candidatura que presentarán para la Comunidad de Madrid.

En rueda de prensa, Iglesias ha explicado el trabajo que ha realizado en las últimas horas para "cuidar Podemos" después de que se difundiera un documento que diseñaba un supuesto pacto entre Carolina Bescansa e Íñigo Errejón para desbancarle de la dirección, un borrador del que ambos se han desvinculado.

No obstante, Iglesias, que comparece junto a Espinar y Errejón, de momento se ha limitado anunciar que tras las conversaciones que ha mantenido con los dirigentes del partido ha conseguido que Íñigo Errejón y Ramón Espinar lleguen a un acuerdo para Madrid.

"Quiero agradecer a Ramón su capacidad de ceder y su trabajo al frente de la Comunidad de Madrid", decía Iglesias, que añadía: "He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el candidato de Podemos y el próximo presidente de la Comunidad de Madrid".

"Que hoy se escriba que hemos puesto la primera piedra para una candidatura ganadora"

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha vuelto a calificar de "inaceptable" e "inapropiado" el documento difundido por Carolina Bescansa que planteaba una operación para desbancar a Pablo Iglesias, y se ha remitido a la dirección nacional, que ha dicho es a quien corresponde tomar una decisión.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la sede de Podemos, en la que Errejón y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, han anunciado que han alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura de unidad a la Comunidad de Madrid.

Mas allá de ese acuerdo, Errejón no ha querido entrar a valorar si se debe adoptar o se va a adoptar alguna medida en relación a ese documento que, ha recordado, ya dijo que no compartía y no conocía.

Sin embargo, sí ha dejado claro que Pablo Iglesias ha entendido perfectamente todas sus explicaciones y que no le ha costado ningún esfuerzo mantener la confianza del secretario general porque en ningún momento ha estado en cuestión. Ha subrayado además que la propia Bescansa ha renunciado a ir en esa candidatura después de lo ocurrido, pero ha insistido en que "ese tipo de planteamientos" son "incompatibles con la posibilidad de una candidatura de unidad".

Las decisión que se tome sobre Bescansa le corresponde adoptarla a la dirección nacional, según ha resaltado Errejón, quien se ha comprometido a trabajar hasta el final con Espinar para salir más fuertes a la carrera electoral a las autonómicas de 2019.

Asimismo, tanto Errejón como Espinar han dicho que mantienen la mano tendida a otros compañeros, como los Anticapitalistas y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y que se esforzarán por convencerles de que formen parte de ese proyecto, extremo que ella ha rechazado de momento.

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos explica que "la Comunidad de Madrid tiene una grave crisis moral y de credibilidad que exige que estemos a la altura, que sepamos anteponer los intereses" y señalaba: "Que hoy se escriba que hemos puesto la primera piedra para una candidatura ganadora, para recuperar un gobierno que ha estado demasiado tiempo secuestrado y que tiene que volver a estar al servicio de los madrileños".

Errejón agradecía a Iglesias el encargo, a Espinar la generosidad y al conjunto de Podemos la confianza y el honor de poder encabezar una candidatura de unidad "con los mejores compañeros para ganar la Comunidad de Madrid y recuperarla".