Iceta, sobre la investidura de Quim Torra: "Si se hace lo que se ha dicho vamos al desastre"

Miquel Iceta no tiene "confianza" en que con Quim Torra como presidente se rebaje la tensión en Cataluña. "Un voto de confianza no, se puede desear que las cosas vayan bien, pero ni por lo que ha dicho antes del debate ni por lo que ha propuesto en el debate se le puede dar confianza" ha asegurado el líder del PSC.

Iceta cree que Torra se "sitúa en una tesitura de continuar lo que fue la legislatura anterior y eso no merece confianza, más bien merece desconfianza. De lo que se trata es de juzgar los actos, las decisiones concretas una vez sea investido, será el momento de ver en cada decisión el sentido que tiene y por lo tanto yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Desde luego si se hace lo que se ha dicho vamos al desastre. Si una vez conseguida la investidura y la abstención de la CUP se intenta otro camino pues habrá que ver".

Preguntado por la continuación de la aplicación del artículo 155 una vez se forme Gobierno, Iceta no ha querido aventurarse demasiado y se ha limitado a decir que "hasta que no se produzca una ilegalidad no tiene ningún sentido aplicar el 155" y añade que "si se producen ilegalidades el estado de derecho va a restituir la legalidad".