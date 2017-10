Iceta: "Presidente, evitar la aplicación del artículo 155 está en sus manos. Y puede contar con nosotros para hacerlo"

Miquel Iceta, portavoz PSC,comparece en el Parlament, dice que es consciente de la "incertidumbre y de las presiones que está recibiendo". "Como no podemos saber del todo, este podría ser el último pleno de la legislatura, como la mano en el corazón, esta legislatura ha sido un desastre".

El portavoz del PSC denuncia que "hoy tenemos una sociedad dividida, una economía más débil" y avisa al Govern que "han olvidado que el trabajo mal hecho no tiene futuro y que el trabajo bien hecho no tiene fronteras".

Desde el Parlament dice que el Govern para conseguir sus objetivos "se saltaron todos los procedimientos" y avala que la razón por la que no puede conseguir su objetivo es "porque no tienen la mayoría". Iceta pide a Puigdemont que "convoque elecciones y que los ciudadanos puedan elegir" y que "cumpla una de sus promesas cuando dijeron que estarían 18 meses".

"Quieren que hablemos de las consecuencias del 155, pero lo primero era hablar de las causas. Usted no debería estar aquí hoy; no se debería celebrar este pleno. Usted debía estar en el Senado, y le habríamos incluso acompañado".

"Es cierto que solo han movido la sede social pero todos sabemos que pueden mover en cualquier momento la parte fiscal", mientras lamenta que "los dos grandes bancos y más de 1.000 empresas se han marchado, entre ellas, las 40 más grandes".

"Mucha gente entendió que se puso sobre la mesa una amenaza que no se podía resistir. Ustedes hablaban de un referéndum al que usted da toda la legitimidad y yo no, y otros, no veíamos por todas partes", recrimina al Govern.

"Si convoca las elecciones de acuerdo a la legalidad vigente, como han hecho todos sus antecesores, estaría diciendo que las previsiones de la ley de transitoriedad no estaba vigente. Y estaría demostrando que las instituciones se mantenían en la legalidad. Y podía haber ido al Senado a reiterar que la independencia, su objetivo político legítimo, no está ni declarada ni proclamada y que querían abrir un diálogo político, lo que, seguramente, hubiera llevado al Senado a no aprobar el 155", dice a Puigdemont.

"No me puedo rendir ni usted tampoco", dice el portavoz del PSC. "Presidente, evitar la aplicación del artículo 155 está en sus manos. Y puede contar con nosotros para hacerlo", avisa a Carles Puigdemont.