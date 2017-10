Iceta: "No se puede suspender una declaración que no se ha tomado"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha destacado la compleja fórmula con la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha realizado la declaración de independencia de Cataluña y, a la vez, la ha suspendido con el fin de abrir un "diálogo" con el Estado español. "No se puede suspender una declaración que no se ha tomado", ha señalado en su intervención en el Pleno del Parlament.

"Las instituciones catalanas se situaron fuera de la ley los días 6 y 7 de septiembre. Bajo nuestro punto de vista, y no solo lo pensamos nosotros, incumplieron el reglamento, pisaron los derechos de la oposición, fulminaron así el Estatuto y vulneraron la constitución", ha señalado Iceta. "Para nuestra tranquilidad, no era opinión solo nuestra sino también de los letrados, del Consejo de Garantías Estatutarias, del Tribunal Constitucional y hasta de algún miembro de su Gobierno que dijo que no se habían hecho las cosas muy bien", ha añadido.

El líder del PSC también le ha dicho a Puigdemont que "no puede acabar su mandato permitiendo que una minoría, por muy grande que sea, se imponga sobre una mayoría". "Al menos no en nuestro nombre", ha apostillado.