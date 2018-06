Guillermo Fernández Vara dice que la duración de la legislatura es algo "que el tiempo lo irá diciendo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho, a preguntas sobre la duración de la legislatura, que es un asunto sobre el que no ha hablado con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que es algo "que el tiempo lo irá diciendo".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Comité Regional del PSOE, que se celebra en Badajoz, y ha asegurado que seguirá siendo "igual de exigente o más" de lo que ha sido hasta ahora para reclamar al nuevo Gobierno soluciones a las demandas y necesidades de Extremadura.

En cuanto al tiempo que queda de legislatura, ha respondido que no sabe "porque es un asunto del que no he tenido oportunidad de hablar con él, en referencia a Pedro Sánchez, y el tiempo lo irá diciendo". Ha recordado que se ha producido una moción de censura que han votado 180 diputados sin que previamente hubiera ningún acuerdo "y eso hay que destacarlo; lo digo para aquellos que dicen que se ha acordado algo, no se ha acordado nada", ha concluido.

Asimismo, ha añadido que "a partir de ahora será a Pedro Sánchez al que tendremos que reivindicar el tren para Extremadura, los regadíos de Tierra de Barros o un plan de empleo juvenil" y ha destacado que, "como es una persona que ha venido mucho a la región, "nos conoce" y conoce las necesidades de la región.