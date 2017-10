El Govern asegura que tanto el Gobierno y el PSOE tienen "más ganas de 155 que de diálogo"

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha asegurado este jueves que desde el Govern tienen la percepción, tras el debate de este miércoles en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno central y el PSOE tienen "más ganas de 155 que de diálogo y eso es una mala noticia".

"El diálogo y la búsqueda de mediación expresada el martes en el Parlament por el president Carles Puigdemont fue muy clara. Es preocupante que ante el diálogo la única respuesta sea aplicar el artículo 155 (de la Constitución). En estos momentos el diálogo es fundamental, básico, determinante", ha señalado Rull en un acto en Badalona.

El conseller también ha criticado la postura del resto de partidos "del Estado", en referencia, sobre todo, al PSOE y Ciudadanos, frente a la petición de diálogo de la Generalitat, pues ha asegurado que "no entienden nada porque no entienden la naturaleza democrática del 1 de octubre", la votación sobre la independencia que fue suspendida por el Constitucional. "En estos momentos, Cataluña está amenazada con la suspensión de su autonomía, cuando lo lógico sería que Cataluña fuese escuchada. Si no se entiende el 1 de octubre como una movilización ciudadana no se puede entender nada de lo que está pasando ahora en Cataluña", ha destacado Rull.

El conseller ha hecho estas declaraciones durante la presentación en Badalona de la prolongación de la L1 de metro y en una jornada marcada por la celebración del 12 de octubre y la decisión del Ayuntamiento de esta ciudad de abrir sus puertas hoy, a pesar de tratarse de una día festivo. Rull ha señalado que los responsables del Departamento de Territorio y Sostenibilidad trabajarán hoy, aunque sea 12 de octubre, pues "Cataluña está en un momento importante de tomar decisiones" y porque "no nos sentimos políticamente interpelados para hacer fiesta hoy".

"Somos Govern 24 horas al día y 365 días al año. Hoy era un día importante para aprovechar agenda y presentar este proyecto en Badalona. Algunos no nos sentimos interpelados por esta festividad, pero la gente está en toda su libertad de decidir si hacer fiesta hoy o no", ha destacado Rull.