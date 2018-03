Gonzalo Boye, sobre la situación de Puigdemont: "Teníamos estudiado muy bien el escenario alemán porque ya lo contemplábamos"

Gonzalo Boye, abogado de Toni Comín y Meritxell Serret, se ha desplazado hasta Alemania a la prisión donde está encarcelado Carles Puigdemont con el objetivo de tener "coordinadas las defensas" y "prestar apoyo". Asimismo, indica que van a trasladar todo el trabajo que se ha hecho en Bélgica y "que ha dado excelentes resultados como se verá en los próximos días".

En opinión de Boye, que Carles Puigdemont y Clara Ponsatí estén en diferentes jurisdicciones "no afecta a que las defensas sigan coordinadas, lo contrario, beneficia porque vamos a tener pronunciamientos en diferentes países sobre hechos que consideramos que no son delictivos".

El letrado ha explicado que no va a ser necesario que los tres exconsellers en Bélgica, Comín, Serret y Lluís Puig, se entreguen porque "el fiscal belga ha rehusado tomar medidas cautelares por el comportamiento intachable de nuestro defendidos. No habrá una comparecencia de medidas cautelares porque el fiscal no lo considera necesario", ha aclarado, y ha añadido que en caso de que Puigdemont sea extraditado a España, los fugados en Bélgica permanecerán en ese territorio.

Asimismo, ha indicado que ninguno de los fugados acepta volver a España para ser juzgados aquí: "No lo acepta ninguno y así se lo hemos informado a las autoridades belgas, británicas y alemanas".

Boye señala que "el delito de rebelión no se da en la legislación alemana" y apunta que "los hechos que está planteando Llarena son incompatibles con la interpretación democrática de Alemania". Además, explica que cuando se decidió que se trasladase la defensa de Puigdemont al extranjero Alemania fue uno de los países que se recomendó, además de Bélgica, Holanda, Reino Unido e Irlanda. "Teníamos estudiado muy bien el escenario alemán porque ya lo contemplábamos, teníamos todo previsto", ha añadido.