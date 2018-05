El Gobierno publica el decreto de creación de competencias de las consejerías pero no el de nombramientos

El Gobierno central ha publicado el decreto de creación, denominación y determinación de competencias de las consejerías del nuevo Ejecutivo catalán, pero no así -como había anunciado- el de nombramiento de los consejeros elegidos por Quim Torra, a pesar de la insistencia del president de la Generalitat.

El decreto 1/2018, de 19 de mayo, aparece este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat, y es el primero de los dos firmados por Torra el pasado sábado, cuya publicación, según el Ejecutivo central, no planteaba "problemas la viabilidad", como sí sucedía con el segundo, el del nombramiento de los consejeros catalanes.

Este segundo decreto recogía los nombramientos realizados por Quim Torra de dos exconsellers en prisión preventiva -Jordi Turull y Josep Rull- y otros dos huidos de la Justicia -Toni Comín y Lluís Puig- para que formaran parte de su Ejecutivo, una posibilidad que ha sido bloqueada por el Gobierno central al no publicar esa disposición.

El Ejecutivo central ha anunciado que seguirá aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, tras cerrar filas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Cs, Albert Rivera, que le han dado su apoyo en esta medida al considerar que los nombramientos de Torra son "una grave provocación" .

Precisamente ayer el presidente de la Generalitat insistía en la necesidad de que se publicara el decreto de nombramientos de los consejeros para que su gobierno empezara a caminar y pedía a Rajoy y a Pedro Sánchez que se sentaran a dialogar con él para evitar la judicialización de la política. "No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Espero que mañana se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera.

El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete", declaraba Torra horas antes de que el DOGC haya publicado sólo uno de los decretos, el que generaba menos controversia.