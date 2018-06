El Gobierno levanta el control financiero a la Generalitat de Cataluña como gesto de normalización política

La nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comenzado su comparecencia tras su primer Consejo de Ministros pidiendo entendimiento a los periodistas. "Sean bondadosos conmigo porque es mi primer día", decía entre las risas de los asistentes.

"La emoción, el honor y el reto es enorme. Hemos sentido mucha emoción y hemos agradecido al presidente del Gobierno su confianza porque nos hemos encontrado un equipo muy preparado para enfrentar la competencia, el trabajo que tiene esto. Es un momento de profunda emoción y he percibido que hay un equipo, que no hay compartimentos estancos, que hay un equipo al servicio de España con su presidente a la cabeza"

Preguntada sobre cómo va a bordar el nuevo Gobierno el asunto catalán, Celaá ha anunciado la "culminación de la aplicación de artículo 155 en Cataluña" y explicaba que se han dado instrucciones "a los bancos para que el Govern pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España".

"Nos ha parecido que era una medida de normalización, pero eso no significa que el Gobierno de España no vaya a estar informado sobre las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas", explicaba la ministra, que aseguraba que este es un gesto de confianza hacia la Generalitat.

"Constitución en la mano y diálogo con la otra, trataremos de avanzar"

Celaá explicaba que Pedro Sánchez se va a reunir con todos los presidentes autonómicos, también con Quim Torra porque para el Gobierno, explicaba, "es prioritario normalizar el país institucionalmente".

"Para nosotros es de gran importancia llevar al ánimo de las personas que venimos a normalizar y por tanto, Constitución en la mano y diálogo con la otra, trataremos de avanzar", aseguraba.

Preguntada sobre si en la reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se abordará el acercamiento de los líderes independentistas encarcelados a Cataluña, Celaá explicaba que todavía están en prisión provisional y por tanto "su situación depende del juez instructor". "Debemos respetar los tiempos", añadía.

Respecto a la postura del líder de Podemos, que cuestionaba que el nuevo Gobierno no esté contando con su partido, Celaá asegura que el Ejecutivo no empieza con temor a nada y subraya que les gustaría que "se prescindiera de las etiquetas y que dejaran trabajar un poco a este gobierno". "No vamos a tener los cien días, pero al menos una semana", pedía la portavoz del Gobierno, que asegura que miran con aprecio a todas las fuerzas políticas y que van a entablar relaciones de trabajo con todas.

En su primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno, Celaá ha subrayado "la rapidez, la sobriedad y la serenidad con la que este Gobierno se ha puesto en marcha" pues explicaba que "hace ocho días estábamos en sede parlamentaria y hoy tenemos configurado un Gobierno en acción que ha tenido su primer Consejo para incorporar trabajo a la agenda".

Celaá subrayaba además que ninguno de los miembros del Gobierno se ha tomado un respiro y aseguraba que "no hemos venido al Gobierno a aprender, hemos venido sabiendo cada una de las competencias que nos tocaba gestionar". En este ámbito, subrayaba el compromiso del Ejecutivo con la igualdad. "Es un gabinete para quienes la igualdad es transversal", decía la minsitra, que explicaba que van a "ejercer la igualdad desde cada uno de nuestros ámbitos".

También ponía de manifiesto lo significativo que es que en el gabinete haya más mujeres que hombres y subraya que este es un mensaje a la sociedad para decir que "hemos recogido el guante y que sabemos que las mujeres en el Gobierno de España tienen carteras de mucho peso".

Celáa ha querido subrayar también que se ha recuperado la agenda institucional y europea. "Entre los trabajos que nos hemos autoimpuesto, ha sido el de estar presente en todos los Consejos de Ministros europeos en la medida en que sea posible" y hacía referencia a la carta remitida por Pedro Sánchez a todos los miembros del gabinete, en la que les pedía seguir las directrices europeas.

La portavoz del Gobierno ha querido manifestar además que desde el Ejecutivo son consientes de lo que ha sufrido la sociedad española con la crisis, con la que "han visto algunos de los derechos y conquistas sociales retirados de la agenda" y ha prometido trabajar para recuperarlos.

Respecto a la cuestión territorial, Celaá explicaba que son conscientes de que "todavía hay alguna ira arrinconada en alguna de las partes que tienen voz" pero aseguraba que quieren "establecer un nuevo equilibrio y escenario donde prevalezca el escucharnos, el dialogar" porque "por encima de todas las ideologías legítimas en las que unos y otros nos reconocemos, está el servicio público a España".

"Este es un Gobierno que va a impulsar una agenda modernizadora y para eso necesitamos mucho diálogo y recuperación", decía Celaá, que informaba de que el presidente del Gobierno va a iniciar un diálogo con todos los presidentes autonómicos.

Preguntada sobre si el nuevo Gobierno se plantea subir los impuestos, Celaá no lo ha negado, pero ha explicado que esta cuestión no se ha tratado en el Consejo de Gobierno. "Hay posibilidad de introducir mejoras en políticas sociales respetando los PGE y cumpliendo el compromiso del presidente del Gobierno en el ámbito parlamentario y por lo tanto vamos a transitar por ahí".

Por otro lado, Celaá agradecía a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, "su detalle de elegancia al permitir que esta semana no haya sesión de control" y permitir que esto tuviera lugar la siguiente semana. "Es un gesto de elegancia y comprensión que debe ser agradecido", decía.