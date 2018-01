El Gobierno interpreta la suspensión del Pleno de investidura por Torrent como la "consecuencia obligada" de la actuación del Estado de Derecho

El Gobierno se ha congratulado de la decisión adoptada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la investidura de Carles Puigdemont, y la interpreta como muestra del "respeto a la legalidad" y una "consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho". Torrent ha anunciado que el pleno previsto para las tres de la tarde en el Parlament de Cataluña se aplaza hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Puigdemont.

Tras conocer el aplazamiento, fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que "el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno" en el cual "se iba a investir de manera fraudulenta" al candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, "es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales".

Minutos antes de que Torrent anunciara su decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista, advertía de las responsabilidades en las que incurriría en caso de que siguiera adelante con el pleno de investidura.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado, en relación a la suspensión del pleno de investidura, que de la noticia "se desprende que el Estado de Derecho ha funcionado y las instituciones han actuado y evitado que se produjera una ilegalidad en el seno del Parlament". Tras un acto informativo, y preguntado por la petición de Carles Puigdemont al Tribunal Supremo para poder presentarse a la investidura, De la Serna ha dicho que le importa "más bien poco" lo que haga Puigdemont y ha insistido en que él sabe que lo que tiene que hacer: "venir a España, personarse ante el juez y, a partir de ahí, asumir la responsabilidad".

De la Serna también ha subrayado que la decisión del Tribunal Constitucional da "absolutas garantías" de que Carles Puigdemont no va a ser el presidente "y eso es lo que buscaba el Gobierno y lo que ha conseguido". En el transcurso del coloquio, el ministro ha reconocido que es "muy aventurado" expresar una opinión sobre una noticia de la que, de momento, no tiene toda la información, pero sí ha subrayado que es "una decisión transitoria y habrá que ver la decisión final". Y sobre esta decisión final, ha dicho, habrá que ver si se ajusta o no a la legalidad. "Ese es el único interés que tiene el Gobierno de España".