La Generalitat sustituye a los responsables de Salud y el conseller asume la responsabilidad de los centros sanitarios para el 1-O

El conseller de Salud, Antoni Comín, ha destituido a los representantes del Govern en los consorcios sanitarios y entidades públicas sanitarias de Cataluña y se ha nombrado presidente para "dar máxima seguridad jurídica" a los trabajadores sanitarios, ha confirmado un portavoz de Salud. La resolución de cese de los presidentes de un total de 29 consorcios y entidades pública sanitarias y el nombramiento de Antoni Comín de todos ellos como presidente y responsable incluye también a consorcios de los que no dependen centros sanitarios designados como colegios electorales para el próximo 1 de octubre.

Según Salud, el conseller ha decidido asumir la responsabilidad total de todos los consorcios sanitarios "para garantizar también el derecho a voto de todos los trabajadores sanitarios el próximo domingo", que podrán tener 4 horas para ejercer su voto. Las resoluciones firmadas por Antoni Comín llevan fecha de 22 de septiembre e incluyen el nombramiento de altos cargos del departamento de Salud como David Elvira, Josep María Argimon, Francesc Xavier Rodríguez y Eva Sánchez, como miembros representantes de la Generalitat en los consejos rectores de los consorcios sanitarios.

El departamento de Salud ha asegurado que el nombramiento del propio conseller como presidente de los consorcios y entidades se revertirá una vez haya pasado el 1-O y se haya garantizado "la seguridad jurídica de todos los trabajadores". Las mismas fuentes han explicado que los centros de asistencia primaria designados como colegios electorales ya habían hecho esta función en otras elecciones legales, pero han reconocido que "la situación actual no es igual y hay que proteger a los trabajadores sanitarios para que todos puedan votar".

También quedan protegidos los miembros del consejo rector de los consorcios de los que dependen entre 60 y 80 centros sanitarios designados como colegios electorales. La resolución no afecta al Consorcio Sanitario de Barcelona porque el presidente de su consejo rector ya era el conseller de Salud. Fuentes de los diversos consorcios sanitarios afectados no han querido valorar esta medida y se han remitido a la información que proporcione el Departamento de Salud, que ha asegurado que el referéndum del 1-O no afectará a la asistencia sanitaria en los ambulatorios que serán sede de colegio electoral el próximo domingo.

De los 2.000 colegios electorales, entre 60 y 80 estarán ubicados en Centros de Atención Primaria (CAP) u otros equipamientos sanitarios, algunos más que en convocatorias pasadas porque en los municipios donde el ayuntamiento no ha cedido locales la Generalitat los ha situado en ellos.

Fuentes del departamento de Salud han señalado que "la inmensa mayoría cierran los domingos" y que en los pocos que están abiertos el acceso al espacio habilitado para votar es diferenciado. Por ello, ni la celebración del referéndum ni el precinto de colegios electorales ordenado por Fiscalía para impedirlo debería afectar a la asistencia sanitaria, según Salud, que ha señalado que no tiene noticias de registros policiales en estas dependencias.