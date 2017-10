La Generalitat difunde un vídeo con consejos para los catalanes que estén angustiados por la tensión política

El Departamento de Salud de la Generalitat ha difundido un vídeo a través de las redes sociales conen Cataluña

Bajo el título de 'tres pautas para gestionar situaciones de incertidumbre o estrés social', en el vídeo aparece la directora de la Unidad de Crisis de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Ingeborg Porcar, que explica los consejos.

Porcar recomienda como primera medida "protegerse de la sobreinformación ya que cuando estamos en una situación extraordinaria, los medios de comunicación, que son necesarios porque nos ayudan a saber qué pasa y como reaccionar, acostumbran a dar esta información muchas veces al día". Por eso, la especialista recomienda "limitar nuestro acceso a la información dos veces al día, tres si estamos muy inquietos, pero no estar constantemente recibiendo información porque eso no nos permite desconectar y necesitamos espacios de calma".

"Cuando estamos asustados y estresados, tenemos la tentación de dejarnos de cuidar, descuidamos la alimentación, tomamos más café y alcohol y dejamos de hacer cosas que nos gustan y nos relajan, el consejo es incrementar la actividades de ocio y tener más cuidado de la alimentación y de los hábitos de sueño para compensar el desgaste que estamos teniendo", añade Porcar.

"En tercer lugar -prosigue la especialista-, sin banalizar lo que está pasando, no sólo es importante tener espacios de calma, es bueno fomentar el sentido del humor, si no nos sale hacer chistes, es bueno distraernos con cosas que nos hagan reír, no para pasarlo bien porque no lo conseguiremos, pero sí desconectar nuestra sensación de peligro, ya que todo el día estamos en alerta y hay que combinarlos con momentos de relax".

Porcar ha recomendado pedir ayuda a un profesional de la salud cuando se alcancen más de cinco noches con insomnio o cuando las enfermedades físicas o psíquicas previas, como diabetes, hipertensión o ansiedad, se vean agravadas. "Si durante tres o cuatro días nos vienen a la cabeza imágenes de lo que está pasando, es indicador de que el nivel de angustia es muy alto y necesitamos ayuda", ha concluido Porcar, en un vídeo que en pocas horas ya ha tenido más de 1.850 visitas.