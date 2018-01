Francisco Camps: "No pienso irme del Consejo Jurídico Consultivo. Me tienen una inquina especial"

Las Cortes Valencianas votan este jueves una propuesta de Compromís para forzar a Francisco Camps a renunciar a sus privilegios como expresidente. El partido quiere que Camps renuncie a su puesto en el Consejo Judicial Consultivo y al resto de privilegios que tiene como expresidente de la comunidad.

Sin embargo, para Francisco Camps, esta es una petición que "no tiene sentido". "No sé por qué lo hacen. Los partidos de la izquierda desde hace muchos años me han tenido una especie de inquina, no sé por qué", decía en una entrevista en Onda Cero.

El expresidente considera que los partidos de la izquierda que gobiernan en la Comunidad Valenciana recurren frecuentemente a hablar de su persona, "seguramente porque no han hecho nada estos cuatro años y se tienen que pasar el día hablando de mí", asegura.

Camps asegura que no va a abandonar el Consejo Judicial Consultivo porque está ahí por "un estatuto aprobado cuando yo no era miembro del Parlamento que lo aprobó" y añade que "al expresidente se le da esa opción y cuando dimití de mi puesto me fui al Consejo".

"Me imagino que tendría que haber una explicación para cambiar la opinión en cuanto al propio estatuto de expresidentes", señala Camps.

Preguntado sobre si está en condiciones de garantizar que no hubo financiación ilegal en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Camps asegura las auditorías que se hicieron y todo lo que se dijo en los comités del partido y en las juntas directivas era que "la financiación había sido correctísima".

Camps aclara además que la instrucción por el 'caso Gürtel' lleva ya muchos años y que en todo este tiempo no ha sido citado ni como testigo. "Todo el mundo era consciente de que yo no tenía conocimiento alguno de la posible o no bondad de las cuentas del partido, si no me habrían llamado a declarar y no fui".