Feijóo, sobre Puigdemont: "Formará parte de la historia como un presidente que ha engañado a sus ciudadanos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cree que en las elecciones del 21 de diciembre los catalanes "se juegan volver a la normalidad, a conseguir empresas y a la fraternidad" y por ello cree "hay que participar en el proceso electoral".

Feijóo cree que "todos los catalanes y españoles nos estamos dando cuenta de que el independentismo está en una situación de pérdida permanente de la realidad desde hace tiempo" y considera que ya "a ningún catalán le sorprende lo que puedan hacer" estos partidos.

Sobre el arranque de la campaña electoral del 21-D, una campaña atípica con un un candidato en la cárcel y otro fugado en Bruselas, el presidente de la Xunta de Galicia cree que "Puigdemont ha elegido su futuro y formará parte de la historia como un presidente que ha engañado a sus ciudadanos", algo que para Feijóo es "el peor balance que puede dejar un político al finalizar su cargo".

Feijóo critica la actitud del expresidente de la Generalitat y asegura que "nunca un presidente de una comunidad ha sido tan irresponsable", prefiriendo "un avance hacia el precipicio intentando llevar tras de él buena parte del sistema económico ubicado en Cataluña" y asegura que "si Puigdemont no fuese probablemente el político más irresponsable que ha tenido la historia democrática de España, no podría permitir que los abogados belgas dijesen que en España no hay un sistema democrático y un sistema judicial independiente".

Además considera que "si Puigdemont hubiese dimitido, habría acabado con cierta dignidad".

Preguntado sobre el barómetro del CIS, que da la victoria a Ciudadanos en Cataluña, seguida de ERC, Feijóo considera que esta encuesta indica que "las fuerzas democráticas están muy igualadas", tanto el bloque constitucionalista como el independentista.

También considera que esta encuesta señala que Podemos puede pactar con ambas partes, aunque lamenta que "hay indicios en Podemos, como el recurso al 155, que parecen llevarnos a la decepción, que Podemos va a facilitar un gobierno de los independentistas" y por eso pide a la "mayoría silenciada" que se movilice y que tomen conciencia de que "se juegan buena parte de la estructura económica y de su bienestar social".

El presidente de la Xunta señala también que "a Ciudadanos siempre las encuestas se le dan mejor que los resultados" y cree que "el PPC va a tener mejor resultado del que le dan las encuestas" aunque subraya que "la aplicación del 155 en Cataluña puede tener sus costes".

Preguntado sobre la propuesta de Miquel Iceta sobre la financiación de las comunidades autónomas y la de Urkullu sobre el concierto vasco, Feijóo asegura que "el concierto es un acuerdo constitucional, consecuencia de unos fueros del siglo XIX, que se mantienen ahora, pero es verdad que no hay ningún sistema parecido en la Unión Europea" y asegura que se trata de un supuesto excepcional.

Feijóo se muestra contrario a esta propuesta señalando que "si lo que vamos a hacer es asumir como regla general la excepción automáticamente nos quedamos sin Estado" y asegura que "esto no cabe en la Constitución".

"Siempre que se ha negociado el cupo ha habido discusiones porque no se considera oportuno dar información, y esto es un error porque si el cupo está bien hallado lo mejor es explicarlo", señala Feijóo.

Preguntado sobre la sequía en su comunidad y sobre las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en Espejo Público en las que decía que "la Xunta tenía que haber actuado antes", Feijóo asegura no parecerle razonable que "se hable de negligencia y que si en Vigo no hay agua sea culpa de la Xunta" y asegura que su Ejecutivo está financiando la obra de la depuradora de Vigo.