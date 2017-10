Farage, al PP en la Eurocámara: "Nunca hubiera pensado que vería a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas"

El eurodiputado británico del eurófobo UKIP Nigel Farage ha criticado en la Eurocámara la actuación policial en Cataluña, a lo que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, replicó que la extrema derecha no es nadie para dar lecciones de democracia a España.

"Estamos asombrados de que Juncker venga aquí y no haga ninguna mención a los eventos dramáticos que han tenido lugar en un Estado miembro de la UE, que supuestamente es una democracia moderna", dijo el eurodiputado británico, ex líder del UKIP, en referencia al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

"Nunca hubiera pensado que vería a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas en un intento de frenarles para que no votaran, sea legal o no, solo por expresar su opinión", apuntó Farage. En su turno de palabra, González Pons le recriminó a Farage que diera lecciones de democracia a España.

"Señor Farage, mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien considero que no es demócrata", señaló Pons en su respuesta. Pons echó en cara a Farage que se marchara del pleno antes de que terminará su réplica y dijo que "lo único bueno del bréxit" es no tener que escucharle más. "Si quería hacerle un favor a los independentistas catalanes, ha hecho lo contrario. Quienes intentan ilegalmente la independencia no esperaban el apoyo de la extrema derecha", concluyó.