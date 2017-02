Exclusiva: imágenes de la infanta Cristina en su asiento de clase turista volando de Ginebra a Barcelona

La infanta Cristina viajó este martes por la noche en un asiento en clase turista en un vuelo Ginebra-Barcelona, según las imágenes exclusivas de Antena 3.

Entre libro y tablet, se percató de que estaba siendo grabada, asunto que comentó con sus escoltas, que invitaron a los reporteros a apagar la cámara. Ya en tierra, tras casi hora y media de viaje, la infanta se preparó para abandonar el avión.

No la acompañaba su marido, que se dejó ver por la mañana saliendo de su residencia en Ginebra en bicicleta. No se le había visto desde el viernes, cuando se conoció las entencia que le condena a más de seis años de cárcel.

Urdangarín tendrá que estar este jueves en Palma de Mallorca. Comparecerá ante el tribunal de la Audiencia Provincial, también su ex socio Diego Torres, en la vistilla de medidas cautelares. Su estado anímico es bueno, según su abogado.

El fiscal ya apuntó la posibilidad de que el ex duque de Palma no tenga que entrar en prisión todavía. Le pediría sólo una fianza a la espera de que el Supremo confirme o no su condena.