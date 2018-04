Espinar, tras el cruce de declaraciones entre Iglesias y Errejón: "Ayer no lo hicimos bien, pero tampoco voy a dar ningún elemento más para la polémica"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Ramón Espinar no ha querido profundizar en el cruce de declaraciones que tuvieron ayer Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid no ha querido echar leña al fuego y ha reconocido que "ayer no lo hicimos bien, pero tampoco voy a dar ningún elemento más para la polémica, tenemos que sentarnos, hablar y reconducir una situación".