Espejo-Saavedra: "Si Torrent va a ir a visitar a Puigdemont a Bruselas, espero que lo haga de su bolsillo"

José María Espejo-Saavedra (C's), vicepresidente segundo de la mesa del Parlament, ha pedido que si Roger Torrent "va a ir a visitar a Puigdemont a Bruselas", que lo haga "de su bolsillo porque Puigdemont no está aquí porque no le da la gana". Ha criticado además que el nuevo presidente el Parlament no "haya llamado a la ganadora de las elecciones a la que han votado más catalanes que a Puigdemont", en referencia a Inés Arrimadas.

En cuanto al hecho de que en la Mesa recaerá la responsabilidad de decidir sobre una hipotética investidura de Puigdemont, Espejo-Saavedra ha señalado no han tratado apenas el tema porque "no hay ninguna petición desde el punto de vista formal para que se pueda producir". "Se ha dicho por parte de algunos miembros de la mesa de los partidos independentistas que se tienen que garantizar los derechos de todos los diputados elegidos", ha indicado.

"Que alguien pretenda ser el presidente de Cataluña a 2.000 km de distancia no tiene ni pies ni cabeza", ha criticado, por lo que asegura que Ciudadanos hará todo lo que su mano "para que no se vuelva a tomar el pelo a los catalanes ni a pisotear las instituciones de Cataluña".