Errejón, sobre la dimisión de Cifuentes: "La discusión ahora es si su relevo lo van a organizar quienes guardaron el vídeo siete años en un cajón"

El candidato a las primarias de Podemos para las elecciones en la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha opinado en una entrevista en Espejo Público sobre la situación en la que se produjo la dimisión de Cristina Cifuentes después de la publicación de un vídeo en el que aparecía la ahora expresidenta mostrando su bolso a un guardia de seguridad tras presuntamente haber robado en un hipermercado.

Íñigo Errejón aclara que él no votó por Cristina Cifuentes y que no está de acuerdo con su forma de gobernar la Comunidad de Madrid, pero considera que eso no quita para que "hasta ayer haya sido la presidenta de todos los madrileños, y a mí no me gusta ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid salir de esta forma del cargo porque creo que daña la dignidad de las instituciones".

El candidato de Podemos considera que "está bien que los medios hagan su trabajo y publiquen la información, pero yo no creo que Cifuentes caiga por lo que se reveló ayer", dice Errejón, que considera que ese vídeo "es un empujón definitivo para que caiga después de un mes que cada vez se hacía más insostenible porque se había demostrado que nos había mentido y porque tenía a las puertas una moción de censura".

Además subraya que "ahora la discusión es si el relevo de Cifuentes lo van a organizar quienes guardaron el vídeo durante siete años en un cajón o las fuerzas políticas democráticas que queremos regeneración".

Errejón asegura que "las investigaciones las harán los profesionales" y asegura que no critica ese hecho, sino que quiere poner de manifiesto que lo relevante es que "ese vídeo lleva siete años en un cajón, que a alguien no le pareció relevante sacarlo cuando a Cifuentes se le hizo delegada del Gobierno o presidenta de la Comunidad de Madrid y que se saca ahora", para qué, se pregunta Errejón, que cree que esto es "un intento de obligarle a dar un paso atrás con un relevo ordenado" y dice estar preocupado porque "los mismos que han tenido el vídeo guardado siete años organicen ahora el relevo porque yo creo que así no cerramos la crisis de credibilidad de las instituciones madrileñas".

"Si los mismos que han empujado a Cifuentes con un vídeo para que dé marcha atrás ahora organizan el relevo, seguimos en esa etapa en la que el PP cada año abre una etapa nueva" y se refiere a las declaraciones de Rajoy en los pasillos del Congreso, que decía que se abre un nuevo periodo en la Comunidad de Madrid, pero eso "ya lo escuché decir a Cifuentes el año pasado y a la señora Aguirre", lamenta Errejón que pide un acuerdo para que el clima político se haga más respirable.

Errejón considera que "Ciudadanos debe reconsiderar su postura, abandonar el sectarimos y llegar a un acuerdo con quienes pensamos diferente en otras cosas pero podemos estar de acuerdo en algo fundamental" y explica que "hace falta un gobierno de transición para que no tengamos que estar discutiendo sobre temas tan bochornosos".

En el año 2012 la cuenta de Twitter de Asamblea Puente de Vallecas ya preguntaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre "su cleptomanía o sobre que la retuvieran en un Eroski por un hurto de maquillaje", ¿por qué conocía esta asamblea popular el episodio del hurto?: "Yo ayer tuve conocimiento por primera vez. El 15-M fue anterior a nosotros, algo mucho más grande y que representaba a mucha más gente diferente y esto es de una asamblea de un barrio que decía que se rumoreaba" explica Errejón, que añade que él tuvo "conocimiento sobre esto ayer por primera vez y hemos hecho mucho esfuerzo por ser escrupulosos por si había circunstancias personales difíciles".

"Yo creo que no hay que contribuir a los linchamientos personales y sí a la exigencia de rendición de cuentas políticas", dice Errejón que considera que "Cifuentes tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, pero no por esto, sino porque nos mintió, faltó a su palabra, lo de ayer precipita las cosas, pero lo grave es un mes mintiéndole a los periodistas, profesionales y a la sociedad civil madrileña".

Respecto a la postura de Ciudadanos, que asegura que no apoyará un gobierno presidido por Gabilondo y que apoyará al candidato que proponga el PP por ser la lista más votada, Errejón considera que "Ciudadanos se ha apresurado a decir que apoyará a cualquier candidato que proponga el PP y creo que están anteponiendo demasiados prejuicios de color y de siglas".