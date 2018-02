ERC rechaza "un acuerdo a medias" con Junts per Catalunya y exige rigor para formar un Govern efectivo

CONSELL NACIONAL DE LOS REPUBLICANOS

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reclamado este sábado rigor y no hacer "acuerdos a medias", ha avisado de que no presentarán "ningún acuerdo hasta que no haya un acuerdo sólido y firme" y se ha mostrado esperanzada de que el acuerdo puede llegar en los próximos días.