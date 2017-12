Xavier García Albiol: "El 22-D nos tenemos que encerrar en una habitación Iceta, Arrimadas y yo y no salir hasta llegar a un acuerdo"

Las últimas encuestas no auguran buenos resultados para el PP, pero el candidato popular, Xavier García Albiol, cree que "hay un voto oculto que al final nos favorecerá", porque "siempre acabamos teniendo un mejor resultado que el que dicen las encuestas". De no ser así, si el PP no obtiene buenos resultados el 21-D, "no se podría sumar una mayoría parlamentaria no independentista, y los que lo pagarían serían los ciudadanos catalanes".

Albiol asegura que sea cual sea el resultado, "el 22-D nos tenemos que encerrar en una habitación Iceta, Arrimadas y yo y no salir hasta llegar a un acuerdo". En este aspecto, García Albiol asegura que en ningún caso "pactaría con Podemos y los comunes", porque han demostrado que "no tienen el identitario muy definido", aunque cree que "habrá que llegar a acuerdos en algunos puntos para rebajar la tensión en Cataluña".

El candidato del PP a presidir la Generalitat defiende las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que durante un mitin dijo que Mariano Rajoy había "descabezado el independentismo", declaraciones por las que ha recibido duras críticas. Albiol le resta importancia y señala que lo dijo "desde un punto de vista político".

Sobre lo que ocurrirá si el independentismo gana estos comicios, Albiol señala que "respetaremos el resultado como hemos hecho siempre", pero, "si los independentistas continúan por el mismo camino, se volverá a aplicar el 155 pero de forma distinta".

A cerca de la propuesta de Ciudadanos y de Albert Rivera de reformar la ley electoral, Albiol se muestra en desacuerdo con el líder de Ciudadanos y asegura que "en ningún caso es nuestra prioridad".

Por último, sobre qué ocurriría en el hipotético escenario de repetición de elecciones, el candidato del PPC no se plantea esa opción ya que está seguro de que "no se repetirán".