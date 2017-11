Rovira afirma que ERC "no pedirá permiso" para implementar la "república" si gana las elecciones

La secretaria general de ERC y número dos en la lista por Barcelona, Marta Rovira, ha puntualizado que su partido si gana las elecciones del 21-D "no pedirá permiso para implementar la república" y que ésta será hecha efectiva "en función de cómo sea de contundente el mandato democrático" en las urnas. Según ha indicado Rovira en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, "si el bloque del 155 gana estas elecciones, lo arrasarán todo" puesto que los partidos que lo integran ya están explicando, a su juicio, "cómo perciben la escuela catalana y la inmersión lingüística".

La secretaria general de ERC ha indicado sobre los pactos postelectorales que Esquerra procurará "todos los consensos posibles", sin descartar a los 'comunes' pero tampoco a los otros partidos independentistas, y ha apuntado con respecto a un gobierno de concentración que puede ser "posible" si es muy amplio.

Ha dejado claro, sin embargo, que será la nueva hoja de ruta o el programa de Govern lo que determinará los pactos, y aunque no ha entrado en el debate sobre si ERC ha abandonado o no la vía unilateral para acceder a la independencia, sí que ha subrayado que "no pediremos permiso para implementar la república".

Marta Rovira ha puntualizado que el Govern sí que "estaba preparado" para hacer efectiva la declaración de independencia aprobada por el pleno del Parlament, y como ejemplo de "estructuras de Estado" que, según ha dicho, estaban a punto figuran "los avances producidos en materia de administración tributaria.

En su opinión, si el Govern no quiso aplicar la declaración de independencia y la ley de transitoriedad fue porque quiso actuar "con absoluta responsabilidad" e hizo "lo que pudo" y, en este sentido, ha afirmado que "se ha acabado hacer autocrítica y no haremos más". Ahora bien, ha explicado, "en función de cómo sea de contundente el mandato democrático" recibido en las urnas "pondremos en vía la república", mientras que, si por el contrario, gana "el bloque del 155" esto supondría "el mensaje de que la represión ya nos va bien", ha dicho.