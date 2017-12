Puigdemont responde a Junqueras: "Estoy en Bélgica porque no me escondo y soy consecuente"

El candidato de JuntsxCat a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Puigdemont, se ha referido a las palabras del líder y candidato de ERC, Oriol Junqueras, que dijo que se encontraba en prisión por ser fiel a sus ideas, y ha respondido que él y los consellers cesados Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret también son "consecuentes". "Estoy en Bélgica porque no me escondo y soy consecuente", ha señalado

Ha pedido al Gobierno central que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cesado "no tenga la personación del Estado", a través de la acusación del fiscal general del Estado, si el independentismo gana los comicios de este jueves.

"Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden: no han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos", ha valorado este martes en una entrevista radiofónica, en la que ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda influir en la justicia. "Lo acaba de reconocer la misma Soraya Sáenz de Santamaría", quien en un acto de campaña del PP dijo que Rajoy había descabezado al independentismo de sus líderes.

Ha afirmado que un ministro del Gobierno se dirigió a él a través de un empresario para que hablara con Rajoy antes de la proclamación de la República, pero que el presidente del Gobierno "dijo que no quería".