Puigdemont dice que quiere volver a Cataluña "lo antes posible" y cree que sería una "anormalidad" que no le dejasen ser presidente

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que quiere regresar a Cataluña "lo antes posible" para ser nuevamente investido y ha apuntado que si no se le permite jurar su cargo, se daría "una importante anormalidad": "Si no se me permite jurar como presidente, sería una anormalidad importante para el sistema democrático español".

"Yo soy el presidente del Gobierno regional y seguiré siéndolo si el Estado español respeta los resultados de las elecciones", ha declarado en una entrevista a Reuters, tras los comicios autonómicos celebrados este jueves 21 de diciembre.

E 'expresident' ha manifestado que quiere regresar "lo antes posible" a Cataluña y que, si por él fuese, lo haría "ahora mismo". Además, ha añadido que su vuelta sería "una buena noticia para España". Preguntado directamente sobre si espera estar en la sesión inicial del nuevo Parlament, que como tarde tendrá lugar el próximo 23 de enero, ha aseverado que eso "sería lo natural".

JxCat pide al Rey que medie en el conflicto catalán

El portavoz de Junts per Catalunya y diputado electo, Eduard Pujol, ha pedido al Rey Felipe VI que "retorne a la figura de árbitro que siempre ha tenido el Jefe de Estado" y que no se "posicione al lado de una determinada postura" en el conflicto político de Cataluña.

Pujol ha hablado desde el aeropuerto de Barcelona, nada más aterrizar procedente de Bruselas, donde varios diputados electos de JxCat se han reunido con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para planificar la estrategia que seguirán en los próximos días y que no han querido desvelar. "La intervención de Navidad del Rey será la primera desde la del 3 de octubre,cuando decidió dirigirse sólo a una parte del pueblo de Cataluña, ahora tiene la oportunidad de dejar de sumar errores y hacer un guiño a la necesidad de diálogo", ha dicho Pujol.