Iceta: "No puedes ayudar a dar un paso al frente a quien te lleva al borde del precipicio, el tortazo sería enorme"

El candidato del PSC al 21D, Miquel Iceta, ha asegurado que si es elegido president ofrecerá "lealtad al resto de España", pero "exigirá lo que corresponde" a Cataluña, como ha recordado que hacen otros presidentes autonómicos como el extremeño Guillermo Fernández Vara. Iceta ha protagonizado precisamente un mitin de campaña junto al presidente de Extremadura, en un Teatro Núria Espert de Sant Andreu de la Barca en el que el líder del PSC ha defendido nuevamente su propuesta de mejorar la financiación de Cataluña.

Precisamente Iceta ha reivindicado la figura de Fernández Vara como ejemplo a seguir si alcanza la presidencia de la Generalitat tras el 21D: "Yo quisiera ser como él. Es presidente de Extremadura, le he visto trabajar, defender a su gente, a su economía y su tierra, y hacerlo desde el espíritu socialista y de fraternidad".

Por ello, en caso de que llegue al Palau de la Generalitat, "desde Cataluña y abierto a todos, vamos a ofrecer lealtad al resto de España, porque no nos queremos separar, queremos unirnos y seguir juntos", ha señalado. "Pero vamos a exigir lo que nos corresponde -ha añadido a continuación-, vamos a defender nuestros intereses y buscar la mejor solución entre todos.

Lo que le he visto hacer a él en Extremadura, lo quiero hacer yo en Cataluña. Ni más, ni menos". Y es que Iceta ha dejado claro que su reto es que "Cataluña gane, no contra nadie, sino al servicio de un proyecto compartido", objetivo para el que será necesario "más autogobierno y mejor financiación, pero no para perjudicar a nadie, sino para ser capaces de seguir alimentando el progreso de toda España".

Es en ese sentido que ha rechazado que "se juegue a enfrentar a los pueblos de España" y ha ironizado con que "vivimos en un país un poco raro, en el que los independentistas no se preocupan de mejorar la financiación, ellos están a lo suyo en su galaxia, y otros partidos como PP y Cs dicen que no hace falta mejorarla".

Ante ese escenario, ha exclamado: "¡Si la financiación queréis mejorar, al PSC tenéis que votar! No hay más", ha dicho Iceta, que ha admitido que se "muere de ganas de ser presidente", porque quiere "sacar a Cataluña del agujero", algo que hará con diálogo y acuerdos, ya que "sin reformas, sin tejer complicidades y sin mejorarla financiación no seremos capaces de tirar adelante".

Y ha emplazado a los militantes socialistas a que "hagan el esfuerzo de hablar con todo el mundo" para convencer a los aún indecisos, ese "millón de personas que dicen que están decididos a votar, pero no saben todavía a quién". Antes del inicio del acto, en el auditorio se ha guardado un minuto de silencio en memoria del fallecido expresidente del Congreso Manuel Marín.