Espadaler, sobre el pacto electoral con PSC: "Se entiende por la excepcionalidad del momento y no debe extrapolarse a otros ámbitos"

Ramón Espadaler ha defendido en una entrevista en Espejo Público su pacto con el PSC porque les une la preocupación por el momento que se vive en Cataluña y aman sus instituciones, el país y el autogobierno y, a su vez, no son independentistas. Por ello, cree que personas que vienen de diferente procedencia tienen más cosas en común a pesar de sus sensibilidades distintas. "No es de recibo que sigamos viviendo enfrentados y debemos corregir esta fractura porque nos merma como sociedad", subraya el exsecretario de Unió Democrática de Cataluña, que tilda de "horroroso" la salida de empresas de Cataluña. Además, enfatiza que se deben respetar las instituciones de la región, "empezando por el Parlament".

"Miquel Iceta es una persona que tiene sentido institucional" y que tiene capacidad de representar las personas "más allá de las siglas de un partido", ha señalado Espalader sobre su pacto con el líder socialista, y ha añadido que durante los últimos meses se ha sentido representado por él a pesar de no haber votado nunca a ese partido hasta ahora.

En cualquier caso, el político catalán explica que la coalición no responde a "un ejercicio demoscópico", sino que "parte del convencimiento profundo de la necesidad de sumar desde los matices". En su opinión, se debe "ensanchar el espacio central" frente al independentismo y "el inmovilista que nos ha llevado hasta aquí".

"Cuando uno no comparte la dirección de un gobierno, lo más honesto es marcharse"

Así, el programa se basa, a su juicio, en dos "obviedades": "vamos a hacer política", algo que cree que el PP no ha hecho, y "cumplir la ley". Por tanto, su votante objetivo se encuentra entre el centro y la izquierda, catalanista pero no independentista porque creen que ese camino "no tiene ningún futuro". Pide que este perfil de la sociedad vuelva a ser visible "a través de las urnas" para evitar perpetuar una situación de "dos polos opuestos incapaces de hablar entre ellos".

Aunque "la norma" de gobierno en caso de alcanzar la presidencia del Parlament será el voto en consenso y sólo habrá "algunos aspectos" en los que habrá un voto diferenciado, el número 3 de la lista del PSC para las próximas elecciones en Cataluña ha enfatizado que el acuerdo es "para esta legislatura y en este contexto", sin que se deba extrapolar a otros ámbitos, como el nacional o el local.

En cuanto a su participación en el 9-N, cuando era conseller del Interior, Espadaler ha intentado dejar claro que su departamento solo debía garantizar el orden público, algo que "fue revisado por la instancia judicial y se archivaron todas las denuncias". "Cuando uno no comparte la dirección de un gobierno, lo más honesto es marcharse", justifica sobre su ruptura con Artur Mas posterior a la consulta ilegal y lamenta que los votos que obtuvieron no se reflejaran en el congreso, algo que "tiene más sentido hacerlo a través de una alianza con el partido socialista, que se entiende por la excepcionalidad del momento".