El PSOE considera "absolutamente razonable" la propuesta de Iceta sobre crear una Hacienda catalana propia

El candidato del PSC a las elecciones, Miquel Iceta, ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "sea prudente" respecto a la financiación autonómica, porque "Cataluña no puede esperar más", del mismo modo que "el País Vasco no podía esperar más para negociar el cupo", ha ironizado. Iceta ha participado en un acto de la entidad Portes Obertes del Catalanisme de apoyo a su candidatura, junto a su número tres a las elecciones y exlíder de Unió, Ramon Espadaler (Units per Avançar) y otros miembros de su candidatura como Mario Romeo (dirigente de Portes Obertes y La Tercera Vía) o Carlos Jiménez Villarejo.

Precisamente, Iceta ha agitado la polémica entre comunidades con su planteamiento sobre la financiación, como que se produzca una quita de parte de la deuda de Cataluña y otras autonomías, así como la propuesta de una Hacienda federal catalana que gestione todos los impuestos, en consorcio con la Administración del Estado.

Después de que Rajoy haya pedido no convertir las elecciones catalanas del 21 de diciembre en "una subasta de ideas" sobre la financiación, Iceta le ha mandado un mensaje directo durante su intervención en el acto de esta tarde. "Presidente, la negociación del nuevo sistema de financiación debería haber entrado en vigor desde 2014. Sea prudente, no podemos esperar más. Igual que los compañeros del País Vasco no podían esperar más para negociar el cupo, nosotros queremos entrar en la cosa", ha señalado irónicamente.

Iceta ha asegurado que, si es presidente de la Generalitat, será "leal con España", pero también "exigente en la defensa de los intereses de Cataluña": "Este es el negocio. Jugaremos a fondo las cartas de España, pero para reivindicar mejor los intereses de Cataluña. Algunos se piensan que con ganar elecciones se soluciona el problema.... Santa inocencia".

La propuesta hecha por Iceta es un planteamiento que la dirección del PSOE ha considerado "absolutamente razonable", según ha señalado el secretario de Política Economía del partido, Manuel Escudero, para quien la polémica es "una tormenta en un vaso de agua". Escudero ha precisado que lo que propugna Iceta "no es una negociación bilateral" y ha dicho que la quita de la deuda de las comunidades se discutiría también en un contexto multilateral.

"Nos parece razonable lo que plantea Iceta y creemos que es absolutamente legítimo y lo que debe hacer cada responsable de una comunidad autónoma: defender con el mejor criterio lo que considera mejor para el interés común de su región", ha argumentado.