El PP recurrirá la sentencia que le condena por lucrarse de la trama

Para el PP los hechos juzgados se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda y "el Partido Popular nacional no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual". Argumenta que la figura de "partícipe a título lucrativo" es de carácter civil y no penal y le obliga a restituir los efectos del delito de otras personas.

Recuerda que ninguno de los condenados está ya en el partido y algunos fueron al juicio solo como testigos.

Con estos argumentos, el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha declarado que "aquí no estamos hablando de condena penal, aquí no hay ningún tipo de responsabilidad penal, el PP no ha sido imputado, no ha sido procesado".

Fuentes del gobierno apuntan que los hechos no afectan a este ejecutivo, que ha aprobado durante estos años el mayor paquete de reformas contra la corrupción.