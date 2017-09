El periodista Josep Cuní: "La decisión de la Fiscalía da alas al independentismo"

El periodista Josep Cuní considera que la decisión de la Fiscalía, que pide abrir diligencias contra los alcaldes que estén colaborando con la preparación del referéndum del 1-O, da "alas al independentismo".

Cuní ha expresado su opinión sobre el órdago independentista de Cataluña en una entrevista en Espejo Público, donde ha reconocido que no le "sorprende" en absoluto lo que está ocurriendo, ya que no cree que "esté sucediendo nada que no fuera previsible".

Al ser preguntado por si cree que el Parlamento catalán hizo el ridículo al aprobar de la Ley de Referéndum y Transitoriedad, el periodista considera que "el Parlament rozó el larguero". Ha criticado que la aprobación de estas leyes haya puesto "a muchos ciudadanos en un dilema" en el que tienen que elegir qué es lo correcto y qué no.

El periodista ha desvelado que tiene dudas sobre si votará o no el 1 de octubre porque cree que "las cosas no se están haciendo bien" pero a la vez considera que si la gente acude a votar, sería "una manera de protestar". "Los independentistas no están seduciendo a los que tengan dudas" sobre los que vayan o no a votar "porque han perdido las formas y la capacidad de autocrítica".

Al ser preguntado por si habrá elecciones, Josep Cuní considera que pase lo que pase el 1-O "se va a llevar por delante muchas cosas y muchas personas en ámbitos distintos". "Estoy convencido de que todo esto se va a llevar por delante a unos cuantos políticos", ha apostillado.