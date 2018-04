El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, cree que "rebelión fue el 23-F"

Joaquín Giménez, ex magistrado del Tribunal Supremo, declara en Más de uno que la agresión a los guardias civiles y a sus parejas en Alsasua "no fue delito de terrorismo". "Si casi todo es terrorismo, sobra casi todo el Derecho Penal", comenta.

Por otro lado, destaca que está de acuerdo con la justicia alemana al no ver delito de rebelión en las actuaciones del referéndum 1-O, "el tema de la violencia tampoco lo veo, pero puede haber sedición, desobeciencia", afirma. Asimismo, apunta que "rebelión fue el 23-F, compararlo con el referéndum del 1-O me parece desajustado". Aunque, confirma que si el Supremo alemán entiende que no hay delito de rebelión con Puigdemont", "el juez español puede ampliar la euroorden con otros tipos penales".