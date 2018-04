El líder de Guanyar en Alicante, sobre el 'belmontazo': "No sabemos si el PP le ha podido ofrecer algo ni a cambio de qué"

Miguel Ángel Pavón, líder de Guanyar en Alicante, ha dicho que Nerea Belmonte ha sido "absolutamente intransigente" y ha cuestionado que "una persona tránsfuga pueda tener dignidad u honor".

Este jueves el PP recuperaba la alcaldía de Alicante tras obtener el voto de una tránsfuga de Guanyar.

Las tres formaciones políticas que formaban el anterior tripartito, PSOE, Compromís y Guanyar, llegaron a un acuerdo para modificar un reglamento del Pleno para "hacer una reforma amplia e incluir la propuesta que Belmonte había trasladado para restituir sus derechos políticos y económicos", después de que se la obligara a dimitir porque adjudicó dos contratos menores.

Pavón considera que Belmonte "ha sido absolutamente intransigente. No ha querido ceder ni un milímetro y no sabemos si el PP le ha podido ofrecer algo y no sabemos a cambio de qué".

Asimismo, indica que estaban dispuestos a modificar el reglamento para que Belmonte pudiera mantener su sueldo.

Pero, ¿qué hay detrás de su dimisión? Pavón explica que cuando vieron que "había dado contratos amigos", se aplicó el "código ético y se pidió su dimisión". Además, "ella se comprometió a entregar su acta de concejala".