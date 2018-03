Un juez alemán decide si Puigdemont espera en la cárcel o libre la decisión sobre su entrega a España

Lo primero es que Carles Puigdemont declare ante el juez y decida si lo mantiene en la cárcel: "Lo más urgente es si la detención es provisional o queda en libertad con medidas cautelares", según el penalista Rodrigo Vilallonga.

Eso hasta que determine si lo extradita a España. Algo que podría hacerse en solo 10 días si Puigdemont no se opone. No parece el caso, su abogado, Alonso Cuevillas, dice que "no va a aceptar la entrega". Lo que demorará el procedimiento hasta un máximo de 90 días.

Puigdemont no lo tiene tan fácil como en Bruselas. Alemania tiene un Código Penal similar al español, y con penas más duras, como explica el también penalista Juan Carlos Velasco: "En Alemania existe el delito de alta traición, castigado con hasta la cadena perpetua, que es muy parecido al de rebelión en España".

Además, es uno de los países más colaborativos con la Justicia internacional. En 2015 aceptó más del 70 % de todas las euroórdenes y extradiciones solicitadas. Y ya hubo un sonado precedente español.

En 1984 extraditaron al empresario Ruiz Mateos. Lo que haga Alemania, el país con mayor peso en Europa, podría ser espejo para el resto, apunta Vilallonga

"La celeridad y la resolución va a pesar sobre el resto de países donde hay prófugos". Aunque todo dependerá de los convenios de colaboración que tengan con España.