El Gobierno pide a Puigdemont que ponga los medios para "restablecer la normalidad" si cree que el procés "se ha terminado"

El Gobierno ha emplazado a la Mesa del Parlament a abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a la situación política en Cataluña, y proponer un candidato que pueda ser investido president, condición en la que no está Carles Puigdemont.

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha considerado que los mensajes en los que Puigdemont reconocía que el proceso "ha terminado" son "muy reveladores" de la situación en la que se encuentran las fuerzas independentistas.

Para Méndez de Vigo, los mensajes de Puigdemont contrastan con el vídeo del expresident en el que "a la misma hora" seguía "exhortando" a continuar vulnerando la ley y las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que deja claro la "diferencia" entre su actuación y "lo que piensa".

Tras pedir una reflexión sobre ello, el portavoz del Ejecutivo ha subrayado que "está en manos" del presidente del Parlament, Roger Torrent, buscar un candidato a la Presidencia de la Generalitat que "no tenga cuentas con la Justicia" y proponer un Gobierno que de la estabilidad necesaria a Cataluña.

Ha recordado que el TC ya ha aclarado que no es posible investir a un candidato de forma no presencial o telemática, y ha insistido en que es la Mesa del Parlament la que debe "buscar otra solución". "Porque si no será la mesa del Parlament" la que esté bloqueando la situación, ha añadido.

El Gobierno no se plantea realizar un despliegue policial "extraordinario" en Cataluña tras los altercados registrados en los alrededores del Parlament el pasado martes. Méndez de Vigo limita estas acciones a grupos "extremistas" y "radicalizados" por lo que descarta realizar un despliegue en Cataluña.