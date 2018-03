El Gobierno confía en que Alemania acceda a la extradicción de Puigdemont: "Nadie puede burlar la justicia infinitamente"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entiende que la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Alemania es una "buena noticia" y demuestra que todos los españoles son iguales ante la ley y "nadie puede infinitamente seguir burlándose de la justicia".

En declaraciones a los medios tras la reunión de la comisión de subsecretarios, la vicepresidenta ha acusado por otra parte al presidente del Parlament, Roger Torrent, de "extralimitarse en sus funciones" -ayer pidió un "frente común" para defender la democracia en Cataluña- y le ha advertido de que su "primera y única función" es buscar un candidato "viable" para presidir la Generalitat.

Además, ha señalado que si Puigdemont no es presidente es porque el Gobierno fue al Tribunal Constitucional para impedir que se celebrara su investidura, y las medidas cautelares que tomó el TC entonces están "vigentes" e impiden que "cualquier candidato se pueda saltar la ley". La vicepresidenta ha respondido así al planteamiento de las formaciones independentistas, que han anunciado que tomarán medidas para permitir que Puigdemont sea investido pese a su detención.

"A Torrent se le olvida que es el presidente del Parlament"

"Yo les pediría a Elsa Artadi -portavoz de Junts per Catalunya, que ha lanzado esta propuesta- y a todos sus seguidores que piensen en Cataluña", ha dicho la vicepresidenta, quien ha reiterado su advertencia a Roger Torrent. A Torrent, ha dicho, "se le olvida que es el presidente del Parlament" y cuál es su primera y única obligación. "Lo demás es aderezo".

Le ha recordado además que ejerce una labor institucional en representación del conjunto de los parlamentarios catalanes, y "más de la mitad de los votos de ese Parlament no secundan esas opciones". "Si quiere ser el presidente de determinados frentes antidemocráticos esa no es tarea del presidente del Parlament, espero que sea consciente de que no está ahí para atender a sus seguidores", ha añadido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que la detención de Puigdemont demuestra por un lado que las instituciones en España funcionan y es también una prueba de que Europa es "un espacio de derecho" donde se confía en los procedimientos y la democracia del conjunto de los países miembros y entre todos logran "avanzar" en el respeto a la ley y la democracia.

La vicepresidenta ha subrayado en este sentido que desde Moncloa se han vivido todos estos días con "mucha atención e intensidad" y "confiando" siempre en la labor de los "servidores públicos para que en este país se cumpla la ley y nadie se sienta por encima de ella". Ha hecho un llamamiento al respeto a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha señalado que "el respeto democrático se demuestra andando".

Por eso, ha añadido, "poco pueden hablar de democracia quienes lo primero que hacen es no respetar el poder judicial, el imperio de la ley y la actuación de los cuerpos de seguridad como representantes de esa ley". Ha insistido por tanto en pedir "a todos que respeten los derechos y las opiniones del conjunto".

Sobre los pasos que seguirán a la detención de Puigdemont, la vicepresidenta ha recordado que el procedimiento sobre la euroorden está "muy tasado" y la justicia alemana tiene un plazo de sesenta días ampliable a otros treinta para tomar una decisión. Europa, ha recalcado, es un espacio de seguridad, justicia y confianza democrática, por lo que el Gobierno respeta los procedimientos de la justicia alemana, dentro del pacto de todos los europeos para ayudar entre todos a que se respete la ley.

Por otra parte, Soraya Sáenz de Santamaría ha invitado a los grupos parlamentarios en la Cámara catalana a que hagan un debate "en profundidad sobre el sectarismo de TV3". Al ser preguntada por la forma en que TV3 informó sobre la detención y sobre las protestas -el PP acusa a la televisión catalana de haberlas alentado-, la vicepresidenta ha recordado que el control de este medio público se ejerce desde el Parlamento y no quiere meterse en "casas de nadie".

Pero sí ha señalado que "sería bueno" que Torrent, en esos "plenos sorpresa" que convoca, promoviese este debate, y los grupos parlamentarios "podrían en Cataluña" hacer un control "muy exhaustivo" de la cadena autonómica. Ha recordado que en el Congreso de los Diputados hay una comisión de control parlamentario de RTVE que se celebra todos los meses y cuando se produce un problema se lleva a ese órgano. Y en esa línea ha pedido a los grupos del Parlament que hagan lo mismo y ejerzan el control necesario sobre la cadena pública catalana.