El abogado de Tamara Carrasco: "Hay una situación peculiar, en una situación de secreto de sumario conocéis más los medios que el letrado de la defensa"

El abogado de Tamara Carrasco, Sergi Atienza ha reprochado en Espejo Público que los medios de comunicación tengan información antes que él en este proceso. Esta crítica viene al hilo de que Antena 3 Noticias haya tenido acceso a una parte del atestado de la Guardia Civil.

"Hay una situación un tanto peculiar, en una situación de secreto de sumario ahora escuchaba que Antena 3 noticias ha tenido acceso a una parte del atestado de Guardia Civil y nos encontramos en una situación peculiar en la que conocéis más los medios que el letrado de la defensa, algo que como cualquiera puede suponer es una situación de lo más anómala", dice Atienza.

Amparándose en ese desconocimiento, Sergi Atienza, dice que "como no conocemos los hechos que se le imputan, desconocemos qué desordenes en concreto se le imputan a ella" por ello apela a la prudencia hasta que conozcan "directamente esta causa judicial".

Desde el momento en el que Tamara Carrasco no sea juzgada por terrorismo su causa podría pasar a los juzgados de Cataluña. Aunque por el momento se desconoce si le va a afectar que no se sepa el paradero del otro miembro de los CDR que no pudo ser detenido.

"La Audiencia Nacional no sería competente para seguir un juicio por desórdenes públicos, esto lo dice la ley. Debería irse a los juzgados de la localidad donde reside mi defendida" y añade "respecto al otro chico no sé decir si hay que esperar o no, el juez decidirá. Desconozco si hay ningún tipo de nexo entre los dos".