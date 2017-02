Echenique: "La unidad es obligatoria, no hay otra opción"

El secretario de Organización de Podemos ha analizado en Espejo Público los últimos cruces de declaraciones entre sus compañeros de partido, antes del segundo Vistalegre.

Preguntado si al Igual que Pablo Iglesias él cree que es posible salir reforzados tras la cita de este fin de semana, Pablo Echenique cree que "más allá de lo personal, de las diferencias, no nos queda otra. tenemos una responsabilidad histórica y lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con los problemas de la inmensa mayoría de este país , así que yo me atrevería a decir que la unidad es obligatoria, es decir, no hay otra opción".

Echenique ha hecho un llamamiento a "abandonar el dramatismo" y puntualiza que "hay que desdramatizar la democracia". El secretario de organización ha reflexionado sobre que en el partido han de "aprender a debatir mejor y a tratar a los compañeros con más cuidado y cariño en los medios de comunicación, pero yo quitaría hierro al asunto".

Pablo Echenique ha reconocido que durante la campaña se "han abierto algunos debates completamente absurdos", y ha ejemplificado los siguientes: "Se ha llegado a plantear en este proceso que las personas que quieren liderar el partido quizás tienen que venir sin ideas y sin equipo, se ha llegado a plantear que el secretario general saliente no pueda hablar en la segunda asamblea estatal. Creo que los motivos tácticos llevan a veces a debates completamente surrealistas. Al final el sentido común se acaba imponiendo".

Preguntado por las declaraciones de Monedero en Onda Cero, Echenique se ha limitado a decir: "No voy a hablar mal de ningún compañero y mucho menos de Íñigo".