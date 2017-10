Durán i Lleida: "Creo que los pasos dados por Puigdemont le hacen muy difícil una marcha atrás"

Josep Antoni Durán i Lleida ha reconocido que tiene la "sensación de que va a declararse la independencia unilateralmente" aunque considera que buscarán "alguna fórmula que la remita a que su cumplimiento sea a plazos". "Si hay una DUI, habrá artículo 155 como mínimo", ha indicado.

En una entrevista en Espejo Público ha señalado que los pasos del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,"le hacen muy difícil una marcha atrás", aunque señala que lo inteligente sería pararse y no aplicar esa DUI porque no sólo "atenta a la Constitución española sino que también al propio ordenamiento jurídico catalán".

Durán i Lleida ha reconocido que no es partidario de "esa mediación que Puigdemont está ofreciendo al Gobierno", ya que no hay nadie dispuesto "a situar al mismo nivel una región a un Estado".

Tras la salida de empresas de Cataluña como Abertis, Cellnex, Colonial, MRW y SegurCaixa, el político ha indicado que es "lógico que el empresario no quiera convivir en este marco su actividad económica". Ha criticado a todos aquellos que han "explicado tantas cosas falsas a los ciudadanos que de buena voluntad han creído que la independencia era el paraíso y que no tendría ningún coste".

Sobre las declaraciones que Artur Mas hizo sobre los bancos catalanes, considera que "no tiene ningún derecho a 'calentar a la gente' y decirles que esto va a ser facilísimo". "Si un político no sabe cual va a ser la respuesta europea y niega a España como democracia, lo que no merece ser es dirigente de un país", ha señalado Durán i Lleida.

El político ha criticado duramente a las entidades soberanistas como ANC y Ómnium, ya que considera que "no hay derecho" a que "los responsables políticos dejen la calle en manos de entidades". "El Presidente de la Generalitat no debe ir a remolque" de estas entidades "que nadie ha votado ni ha elegido para esa función", ha concluido.