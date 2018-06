El PP descarta un debate entre candidatos y les garantiza financiación

El PP se encargará de financiar la campaña de los candidatos a presidir el partido y pondrá a su disposición los medios que necesiten, como así ha decidido la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario, que además ha descartado finalmente un debate entre todos los precandidatos. La Comisión ha confirmado como precandidatos a seis de los siete aspirantes que presentaron avales esta semana: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo y Elio Cabanes.

Pero ha dejado fuera de la carrera al valenciano José Luis Bayo, aunque le ha dado veinticuatro horas para que revise su documentación, porque parte de sus avalistas no parece estar al corriente del pago, según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes.

A pocas horas de que empiece formalmente la campaña electoral de quienes quieren suceder a Mariano Rajoy, la COC les ha garantizado la financiación necesaria para celebrar sus actos y recorrer el país, y ha puesto todas las sedes del partido a su disposición, independientemente de que haya candidatos que elijan otros escenarios y los paguen con sus propios medios.

De Grandes ha asegurado en cualquier caso que si la COC comprueba que la campaña no se está celebrando en igualdad de condiciones tomará medidas al respecto. El partido ya ha remitido una comunicación a todas sus sedes territoriales para informarles de que mañana, y no antes, empieza la campaña, y también para avisarles de que deben respetar todas las reglas que les dé la COC.

Un aviso que el propio de Grandes ha recalcado en la rueda de prensa después de lanzar una crítica a las organizaciones territoriales que en estos días previos han puesto infraestructura al servicio de alguno de los candidatos. No ha querido señalar a ningún territorio en concreto como tampoco ha querido responsabilizar a ningún candidato, aunque es sabido que ha sido Pablo Casado quien ha iniciado ya su ruta por España antes de que la campaña hubiese empezado formalmente y eso ha creado malestar en las otras candidaturas.

En cualquier caso, el presidente de la COC ha recordado que a partir de mañana no solo pueden ofrecer sus sedes, es que además están obligados a ayudar a los candidatos. No les faltará tampoco a los candidatos financiación para sus desplazamientos, manutención y actos, así como personal, si así lo necesitan, según ha acordado la COC.

Pero ni María Dolores de Cospedal ni Pablo Casado, que son miembros del Comité de Dirección del partido aunque hayan dejado de ejercer sus funciones, utilizarán sus despachos de Génova, ha asegurado de Grandes. Hasta las 00.00 horas de mañana no empieza la campaña electoral de los candidatos a suceder a Rajoy, que se prolongará hasta el 4 de julio.

El 5 se celebrará la primera vuelta con la votación de los militantes en dos urnas: una para los candidatos y otra para elegir a los compromisarios del congreso. Tras esa vuelta solo quedarán los dos más votados para disputarse el liderazgo en el cónclave del 20 y 21 de julio y serán los compromisarios los que tengan la última palabras Los candidatos preparan ya un fin de semana de campaña cargado de convocatorias en distintos puntos del país.

Solo Pablo Casado está ya de ruta y aunque ayer aseguraba que no hace campaña porque no pide el voto, hoy ha hecho promesas propias de candidato, al asegurar por ejemplo en la Comunidad Valenciana que si lidera el PP no le faltará "de nada" a esta región. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría mantienen las formas y no empezarán su campaña hasta mañana: la secretaria general lo hará en Barcelona y la exvicepresidenta del Gobierno en Málaga.

Sí han hecho entrevistas en medios de comunicación ambas aspirantes, y esta mañana, en Antena 3, Cospedal ha respondido a Alberto Núñez Feijóo, quien pese a no haber concurrido en esta carrera sugirió ayer que en 2020 estará libre para lo que quiera el partido. "Ya se verá qué pasa en el futuro" pero "los congresos tienen una duración de cuatro años, y cuatro años van un poco más allá de la fecha" dicha por Feijóo, ha subrayado Cospedal.

Y Santamaría, por su parte, ha respondido a unas afirmaciones de Cospedal en las que señalaba que los militantes prefieren a quienes dan la cara frente a los que se esconden. La exvicepresidenta del Gobierno ha recalcado en RNE que ella también ha dado la cara por el PP desde su puesto en el Gobierno, y ha dado la cara por la unidad de España y la recuperación económica. "Damos la cara todos y cada uno de los candidatos que nos presentamos", ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría.