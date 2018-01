De la Serna: "Rajoy es el mejor candidato y ningún partido tiene tanta unidad como el PP"

Íñigo de la Serna considera que Mariano Rajoy volverá a presentarse como candidato a las próximas elecciones porque este miércoles fue "bastante contundente" durante su entrevista en Onda Cero. Además, se alegra de la decisión porque "es el mejor candidato" y ningún partido en España tiene la misma "unidad" que el PP, lo que cree que "molesta" al resto de formaciones políticas. "Si no se escuchan voces discordantes es porque no las hay", zanja sobre el asunto.

El ministro de Fomento también ha opinado durante una entrevista en Espejo Público sobre la confesión de Ricardo Costa y dice que "el que la hace la paga" y por eso los responsables ya no están dentro del partido.

En clave política, en su opinión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución está siendo muy tranquila, aunque quiere que se forme Gobierno pronto en Cataluña porque "cuanto antes se regularice la situación, mejor para todos". En este sentido, no cree que Carles Puigdemont sepa "lo que hace y lo que deja de hacer" porque algunas de sus actuaciones "rayan lo ridículo", y reitera el mensaje del Gobierno de que debe volver a España y someterse a la justicia nacional: "Vive en la utopía si cree que es el único que no tiene que someterse a la ley".

Gestión de los problemas en la AP-6

En cuanto a las multas a la empresa concesionaria de la AP-6, Iberpistas, De la Serna señala que se han abierto dos expedientes sancionadores y se van a repercutir sobre ella los gastos del despliegue que tuvo que desarrollar el Estado. Además, hasta la fecha se han recibido en torno a 170 reclamaciones individuales. "La información que se trasladaba no se corresponde con lo que luego sucedía en algunos casos", ha señalado sobre la mala práctica comunicativa que hizo la empresa. En cualquier caso, ya se ha decidido que no se van a renovar los contratos de concesión con Iberpistas.

En su opinión, ahora es el momento de "aprender la lección" y mejorar los protocolos para que un "suceso de estas características" no se vuelva a repetir.

Puertos y exportaciones

En relación al sistema portuario, otra de las competencias de Fomento, el ministro del ramo ha adelantado que el puerto de Barcelona "está con unos resultados espectaculares de crecimiento gracias a la captación de nuevos tráficos", datos que se harán públicos a lo largo de la mañana. De hecho, ha enfatizado que el sistema portuario español se sigue generando más empleo.

Las exportaciones económicas también están creciendo "de manera muy importante" tanto en el sector portuario, como en el del ferrocarril y en el transporte por carretera y avión.

Nuevas infraestructurasde alta velocidad

En relación al fallo en la inauguración del AVE a Castellón, el ministro ha tildado de "anécdota" lo ocurrido. Además, pide que no se confunda el servicio de Cercanías con el de AVE, ya que en total ahora se reducirán 37 minutos con respecto a la alternativa anterior. Este año, además, se pondrán en servicio siete tramos más de AVE en España y subraya que los Presupuestos Generales del Estado no van a afectar a estos objetivos. Además, el precio de Cercanías no va a subir en España.