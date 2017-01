De Cospedal, sobre el Yak-42: "Me parece deleznable hacer política con la tragedia humana y yo no lo voy a hacer"

Dos meses después de ocupar la cartera de Defensa, María Dolores de Cospedal se ha enfrentado esta semana a una de las situaciones más delicadas. Tras la publicación del informe del Consejo de Estado la ministra se ha reunido con las familias de las víctimas del Yak-42 y ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados "para contar lo que yo pueda contar" el próximo lunes.

Las familias de las víctimas han mostrado su "alivio" tras el encuentro con María Dolores de Cospedal porque ella ha asumido como propio el informe del Consejo de Estado. De Cospedal ha reconocido a Susanna Griso que en un tema tan "dramático y sensible" hay que actuar "con mucho tacto y mucha delicadeza".

"Creo que los familiares de las víctimas son personas a las que tenemos que tratar con toda la consideración, deferencia, solidaridad y con todo el cariño, que a veces en política la palabra cariño no nos gusta", ha dicho la política del PP.

De Cospedal se ha mostrado rotunda a la hora de asegurar que es "deleznable hacer política con la tragedia humana. Yo no lo voy a hacer, y me gustaría que no lo hiciera nadie".

La titular de Defensa ha explicado que el 20 de octubre se emitió un dictamen por parte del Consejo de Estado y el Consejo de Estado dice que, sin desdecir las sentencias de los tribunales, hay una responsabilidad patrimonial del Estado, y añade que "es exactamente lo que ha dicho siempre el ministerio".

Matiza De Cospedal que el informe "también dice que la responsabilidad patrimonial no exige necesariamente dolo o culpa", pero reconoce que "ese tipo de reparación moral a la que se refieren no se había producido antes".

La ministra se ha mostrado tajante a la hora de contestar al exministro Bono: "Si él tiene documentación yo creo que la debería aportar. Si la tenía cuando era ministro de Defensa creo que lo debería haber utilizado, y si creía que había alguna cosa mal hecha creo que debería haber ido a los tribunales. Yo soy ministra de Defensa y veo cosas raras y me voy a los tribunales".

preguntada si ve justo que Federico Trillo vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Estado se ha limitado a recordar su condición de funcionario y a considerar que cree que "no hay que mezclar cosas con tal de hacer política".

Desde que ocupó su puesto como ministra, sobre su figura ha rondado el rumor críticos de quienes consideran que ocupa demasiados cargos. María Dolores de Cospedal es secretaria general del PP, presidenta del PP de Castilla la Mancha y titular de Defensa.

"Hay personas que entienden las responsabilidades políticas como cargos y hay personas que las entienden como responsabilidades. Yo he asumido responsabilidades en mi partido porque se me han pedido y lo he hecho orgullosa y agradecida de que se me haya dado esa oportunidad. Cuando mi partido no me quiera propone pues no lo seré, porque en ese sentido yo no tengo ningún apego a este tipo de responsabilidades".

De Cara al próximo Congreso de los populares ha asegurado que a Mariano Rajoy lo ve como presidente del PP "durante mucho tiempo".