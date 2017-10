Dastis asegura que el Gobierno hará todo lo posible para que el 155 no cause nuevas imágenes de violencia

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado este martes que el Gobierno hará "todo lo necesario" para que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no se traduzca en que se repitan las imágenes de violencia que se vieron el 1-O.

"Vamos a hacer todo lo necesario para que esas imágenes no se vuelvan a producir, sin entrar en el debate de cuántas de ellas, en fin, si se exageraron o no", ha explicado el ministro de Exteriores en declaraciones a la prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo.

Así se ha expresado el ministro al ser preguntado si alguno de los interlocutores con los que se ha reunido en la Eurocámara este lunes y martes para explicarles la situación en Cataluña le ha expresado temor a que se repitan las imágenes de violencia cuando llegue el momento de aplicar el 155. "Uno de los objetivos en la aplicación de este artículo es que todo se haga de manera perfectamente pacífica y restaurar la convivencia en Cataluña y la aplicación de la legislación catalana, de manera que se asegure la estabilidad necesaria para desembocar en que los catalanes puedan expresar su voz en unas elecciones", ha precisado.

Preguntado por la posible comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Senado y si hay algo que pueda decir para impedir la aplicación del artículo 155, Dastis ha subrayado que no puede "adivinar lo que vaya a decir el presidente Puigdemont" pero "personalmente" le parece "que es una buena señal que vaya al Senado y que exprese sus puntos de vista".

El jefe de la diplomacia española ha dejado claro que el Gobierno ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 "a su pesar" tras dar "todas las oportunidades a la Generalitat de Cataluña y su presidente para evitar llegar a este sitio". "El responsable de esta situación no hay más que uno", ha dicho, en referencia a Puigdemont.

"Si puede expresarse y tomar las medidas necesarias para que no haya que aplicar ese artículo, estoy seguro que en el Senado habrá esa oportunidad", ha asegurado Dastis. "Si hay posibilidades de que no se tenga que aplicar en la práctica, bienvenidas sean", ha incidido.

Dastis se ha desplazado a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo para explicar a los líderes de los principales grupos políticos y de las instituciones europeas "la realidad de la situación" en Cataluña.

El jefe de la diplomacia española se reunió este lunes por la tarde con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien le "reiteró la posición bien conocida de la Comisión", según fuentes europeas.

El Ejecutivo comunitario ha apelado durante la crisis catalana al respeto al ordenamiento jurídico y la Constitución española y ha rechazado toda posibilidad de mediación.

También se reunió el jueves con el presidente del grupo popular, Manfred Weber, y este martes ha mantenido sendos encuentros con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, una de las voces que más ha apoyado al Gobierno frente al desafío soberanista tras dejar claro que "nadie" en Europa reconocería en Europa la independencia de Cataluña, así como con el líder del grupo socialista, Gianni Pittella.

Al ser preguntado por qué no se ha reunido con los líderes de otras formaciones que se han mostrado más críticas con la actuación del Gobierno español, Dastis ha señalado que no ha "tenido oportunidad" de hablar con "esas voces más críticas" aunque "estaría encantado de hacerlo". "El Gobierno siempre ha estado dispuesto a escuchar sus puntos de vista", ha remachado, insistiendo en que el Gobierno no ha "rehuido el debate ni el diálogo", aunque también ha remarcado que ya "conocen perfectamente la posición del Gobierno".