Dante Fachin explica por qué no ha mostrado su voto, como hicieron sus compañeros de Catalunya Sí Que Es Pot

El líder de Podem en Cataluña, Albano Dante Fachin, ha criticado la declaración unilateral de independencia del Parlament porque no se ha consultado a los ciudadanos en un referéndum con garantías: "Difícilmente podemos reconocer la república catalana". "No hemos estado a favor de cómo se ha hecho esta hoja de ruta, no hemos estado a favor de la declaración de independencia, hemos votado en consecuencia y, por lo tanto, nosotros no podemos reconocer esta situación. La reconoceríamos si se pudiera dar la voz a la ciudadanía", ha apuntado en declaraciones a los medios en los pasillos de la cámara catalana.

Ha sido tras el pleno convocado para responder a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, una sesión plenaria en la que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han aprobado una resolución en la que, en su preámbulo, se declara un "Estado independiente en forma de república".

En la votación, que ha sido secreta y en urna, Fachin y otros dos diputados de Podem han mantenido oculto el sentido de su voto durante la votación, a diferencia de la mayor parte del grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, que han exhibido sus 'no'.

El líder de Podem ha explicado que su voto también ha sido contrario, pero no ha querido enseñarlo para "mostrar solidaridad con alguna gente que probablemente sea perseguida por el sentido de su voto".

En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que escuche" y que ofrezca una solución "política" al conflicto independentista para evitar que se profundice en la "ruptura" vivida hoy: "¿Alguien cree que seguir poniendo a gente en la cárcel solucionará lo que pasa en la política catalana? La respuesta es 'no'". "No van a desaparecer los independentistas de la sociedad catalana por aplicar un artículo de la Constitución", ha avisado el diputado, que ha lamentado que los discursos del Gobierno en las últimas horas no auguran que se vayan a tender puentes.