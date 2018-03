La CUP mantiene su abstención, lo que impedirá que Turull sea investido

La CUP ha decidido mantener sus cuatro abstenciones, ya decididas después de recibir su primera propuesta de plan de Govern, lo que impedirá que pueda ser investido presidente de la Generalitat en primera votación el candidato de Junts per Catalunya Jordi Turull. La decisión de mantener la abstención se ha impuesto en la reunión que este mediodía ha mantenido el Consejo Político de la CUP -y su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP)-, según señala en un comunicado esta formación anticapitalista.

En la reunión del Consejo Político, las posiciones de las asambleas territoriales favorables a un "sí" a la investidura" y las que han optado por el "no" estaban muy equilibradas, pero finalmente se han impuesto los partidarios de no facilitar la investidura de Jordi Turull. "No podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado", señala el comunicado de la CUP antes de añadir que "desde el primer momento dijimos que hacía falta continuar el embate contra el Estado con un programa de gobierno para esta legislatura que fuese valiente y continuase el mandato del 1 de octubre".

El Consejo Político de la CUP recuerda su pronunciamiento previo del 3 de marzo cuando advirtió que "la propuesta de programa de Govern de JxCat y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales que respondan a los derechos y necesidades de la clase trabajadora y del resto de clases populares".

En este contexto, la CUP interpreta que "el Estado español quiere condicionar la acción política a través de la justicia y esto no lo podemos permitir, hay que coordinar la acción antirepresiva para que nos haga más fuertes políticamente, pero esto no significa hacer política a golpe de citación del juez Llarena".

El Consejo Político de la CUP, que ha comunicado a JxCat y ERC su decisión de mantener la abstención, recuerda finalmente la convocatoria de pleno de investidura fue una decisión de estas dos formaciones y que "la CUP no participó" de la misma.

Puigdemont responde pidiendo a todos los actores soberanistas que estén "a la altura"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido a todos los actores soberanistas que estén "a la altura" y les ha llamado a "mantener la posición frente a un Estado que sobrepasa todos los límites del Estado de Derecho". En Twitter, Puigdemont ha lanzado este mensaje justo después de conocerse que la CUP mantiene la abstención de sus cuatro diputados, lo que imposibilitará investir presidente de la Generalitat a Jordi Turull esta tarde en el Parlament.

El expresidente catalán y diputado, que no está presente en la sesión de investidura porque huyó a Bélgica de la justicia española, ha indicado en Twitter que el Parlament "es depositario de un encargo muy claro que nos ha hecho la ciudadanía" y que "todos los actores tenemos que estar a la altura de este encargo". "Tenemos que mantener la posición frente a un Estado que sobrepasa todos los límites del Estado de Derecho", ha añadido Puigdemont.

Malestar en Junts per Catalunya por la decisión de la CUP

La decisión de la CUP de abstenerse en la investidura de Jordi Turull ha generado malestar en el grupo parlamentario de JxCat, algunos de cuyos diputados han expresado reproches a través de las redes sociales.

Antes de hacerse pública la negativa de la CUP a apoyarlo, miembros de JxCat manifestaban en privado su esperanza de un desenlace diferente, que permitiese a Turull acudir a la vistilla ante el Tribunal Supremo ya investido como presidente de la Generalitat, pero la decisión final ha sido acogida con incredulidad e irritación en el grupo que lidera Carles Puigdemont.

Desde Twitter, el diputado de JxCat Francesc de Dalmases ha señalado: "Hasta que no lo escuche en el hemiciclo, no me creeré que ante la represión creciente y sádica del Estado no seamos capaces de hacer valer toda la fuerza y la determinación de la mayoría independentista para la república". Aurora Madaula, también diputada de JxCat, se ha limitado a escribir: "Sentido de Estado. Dignidad", refiriéndose al pleno de investidura de esta tarde.