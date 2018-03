La CUP descarta apoyar a Jordi Turull en una segunda sesión de investidura

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha descartado que los anticapitalistas puedan acabar apoyando la investidura de Jordi Turull en la segunda votación prevista para este sábado y ha criticado que JxCat y ERC no decidieran suspender el pleno del jueves sabiendo que iban a perder.

En declaraciones a RAC 1, Aragonés ha justificado que los cuatro diputados de la CUP se abstuvieran en la primera votación de la investidura de Turull y frustraran así los planes de JxCat. Aragonés ha reprochado a las otras fuerzas independentistas que mantuvieran el pleno, pese a que poco antes la CUP ya había anunciado que no prestaría sus votos para investir a Turull: "Sabiendo que nos abstendríamos, quizá la suspensión del pleno hubiese sido una decisión mejor".

"En segunda vuelta, no habrá un cambio de posicionamiento de la CUP", ha dicho Aragonés, cortando así cualquier expectativa de cara a la segunda votación de la investidura, que se tendría que celebrar mañana y en la que bastaría una mayoría simple de votos afirmativos -al menos dos de la CUP- para investir a Turull, siempre y cuando el Tribunal Supremo no dicte hoy prisión preventiva contra él y quede inhabilitado.

Según Aragonés, "la CUP no dijo nunca a nadie que se convocara el pleno" para ayer y, en los contactos que mantuvo con JxCat el pasado miércoles, "no se planteó ningún pacto en relación con la convocatoria" del debate de investidura. Aragonés ha explicado que "los acuerdos con JxCat y ERC avanzan muy poco": "No vamos hacia una legislatura en la que se avance hacia una república", ha lamentado.