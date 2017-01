Cospedal pide "perdón a las víctimas" del Yak-42 por no reconocer con anterioridad "la responsabilidad del Estado"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido "perdón en nombre del Estado" a los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Así se ha pronunciado Cospedal ante la Comisión de Defensa del Congreso tras el dictamen del Consejo de Estado del accidente aéreo, ocurrido en mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles cuando volvían de una misión en Afganistán.

"Los dictámenes del Consejo de Estado es preceptivo pedirlos, pero no es obligatorio seguirlos. Que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la objetiva del Estado, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento de una cuestión moral o, si quiere de otra manera, yo no tengo ningún problema, y desde luego entre mis muchos defectos la soberbia no está, de pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado a los familiares de las víctimas. Así que lo reitero y lo hago de corazón", afirmaba la ministra de Defensa.

Cospedal daba respuesta con esta afirmación a la petición de los familiares de las víctimas del Yak y también a las peticiones de perdón de los portavoces de la oposición que se lo habían pedido y exigido en sus intervenciones. Al pronunciar estas frases, algunos de los representantes de los familiares de las víctimas del Yak recibieron sus palabras con aplausos.

Esta es la primera vez que afectados directos en una tragedia como ésta asisten a una comisión parlamentaria. Justo antes de comenzar la comparecencia, Cospedal se acercó al grupo de familiares de las víctimas para saludarles y hablar con ellos.

En su comparecencia Cospedal ha reconocido la responsabilidad del Estado en el accidente del Yak-42 y ha avanzado que emitirá una resolución que espera "mitigue al menos una parte del dolor", porque "las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan y la sociedad nos lo pide -ha añadido-".

"Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles, que fallecieron en la tragedia del Yak 42 y pedir un justo y digno reconocimiento para ellas y sus familias", ha asegurado Cospedal.

Tras señalar que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante, Cospedal ha reiterado que asume sus conclusiones como ministra de Defensa.

Ha iniciado su comparecencia reiterando su "apoyo y compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria" de las víctimas, en nombre Gobierno y de la sociedad española. La titular de Defensa ha asegurado, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, que se va a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública porque "esta no sólo acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza en ellos".

En la sala Constitucional, donde se celebra la comparecencia, asisten como invitados los familiares de las víctimas del accidente aéreo, ocurrido en Turquía en 2003, en el que fallecieron 62 militares españoles que volvían de misión en Afganistán.

Ha repasado los procesos sobre el Yak en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, así como en el ámbito civil en los juzgados de Zaragoza, en la que se dictaron sentencias definitivas.

Tras asegurar que Defensa envió toda la documentación solicitada al Consejo de Estado, ha reiterado que su departamento asume sus conclusiones y ha dejado claro que las indemnizaciones ya han sido satisfechas. No ha querido concretar la resolución que realizará su departamento pero ha avanzado que le gustaría que "sea, por fin, elemento de sanación y mitigue al menos una parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan, la sociedad nos lo pide", ha señalado la ministra durante el transcurso de su comparecencia".

En este sentido ha agregado que la responsabilidad patrimonial de la Administración busca la reparación de lesiones antijurídicas sufridas con motivo del funcionamiento de los servicios públicos, "que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar".

La ministra ha concluido su intervención asegurando que "el Gobierno seguirá tomando las mejores decisiones para que estas trágicas y desgraciadas lecciones que nos ofrece la vida no se olviden". Y ha recordado que las Fuerzas Armadas cuentan ahora con mejores medios, gracias a la inversión en su modernización.