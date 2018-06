Cospedal subraya que el PP no obtuvo "ningún beneficio económico" con Gürtel

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo "ningún beneficio económico" por los delitos cometidos por los condenados en este asunto.

Por eso ha insistido, durante su comparecencia en al Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, en que el partido va a recurrir la sentencia. Cospedal ha recordado además que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE, al que también ha recordado otras sentencias como la de los GAL y ha sostenido, refiriéndose a la trama Gürtel, que a quien más ha perjudicado la actuación de "determinadas personas" ha sido a su propio partido.

La ministra de Defensa ha señalado que los populares, aún "respetando" las resoluciones judiciales, no están de acuerdo con lo que dice la sentencia de Gürtel "en lo que se refiere al PP" y ha subrayado que no niega lo que la resolución judicial dice "en relación a otros".

Cospedal, que a su entrada a la comisión ha señalado que acudía a "defender la honorabilidad" de su partido, ha recalcado que la sentencia al considerar al PP partícipe a título lucrativo, admite que el partido no tenía conocimiento de los delitos cometidos. Pero además ha insistido en que los 'populares' consideran que ni siquiera tenían esa condición, porque no tenían planificados los actos juzgados, y por tanto no recibieron "ningún beneficio económico derivado de esos delitos".

Rufián, a Cospedal: "El PP no crea ninguna caja B"

"Bárcenas no estaba autorizado para crear la caja B", ha declarado Cospedal en el Congreso ante las preguntas del diputado Gabriel Rufián. La ministra ha defendido que los 'papeles de Bárcenas' son falsos y que "sólo tienen que ver con Bárcenas", una afirmación que ha provocado la risa de Rufián en un nuevo rifirrafe entre ellos.

Cospedal acusa a Podemos de "machismo asqueroso"

Cospedal ha negado tajantemente que sea su marido la persona que aparece en dichas anotaciones, en una de 1997 que figura como "López H" y en otra de 1998 como "López Hierro". "Esa persona no es mi marido"; "López Hierro hay muchos", ha manifestado la dirigente popular. Además, Cospedal ha acusado a Podemos de "machismo asqueroso" por citar a su marido: "Estoy harta de las lecciones de feminismo".