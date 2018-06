María Dolores de Cospedal presenta su candidatura para presidir el PP: "Me presento para ganar, para ganar y para ganar"

"Con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el PP os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular", así ha anunciado la la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal su decisión.

En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado su candidatura ante unos 150 de dirigentes 'populares' castellanomanchegos, que han recibido el anuncio con una ovación. Cospedal ha asegurado que se presenta "desde la humildad, desde la experiencia y desde la ilusión".

La ya candidata ha asegurado sentirse "preparada" y ha afirmado que se presenta "para dar la batalla con todas mis energías en un momento en el que el futuro de mi partido es esencial para la suerte de España". Cospedal ha añadido que se presenta "para ganar, para ganar y para ganar".

Apelando sin nombrar a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que también ha anunciado su candidatura ha querido "aclarar de forma rotunda que una decisión así no se toma a la contra, no se toma contra nadie. Sería muy mezquino, hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos".